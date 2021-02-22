容祖兒《煙花紀》再玩時空交錯　IG直播透露唯美MV背後暗藏玄機

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-22 19:49

容祖兒（Joey）今日（22/2）推出新歌《煙花紀》，是11年前《搜神記》的延續。前作提到每個人都會因為投入一段愛情，而對身邊的事盲目；而新歌則勸樂迷要學懂放下一段舊戀情，重新出發。

Joey昨晚在Instagram開直播，除答謝歌迷對五台雙周冠軍歌《東京人壽》的支持外，亦陪伴觀眾一起迎接《煙花紀》MV首播。期間新歌作曲兼監製舒文加入直播，與拍檔隔空對話。Joey透露最初為《煙花紀》試音時，雖然嘗試過不同版本，但她怕駕馭不到，曾想過婉拒對方：「我覺得呢首歌，我自己handle到咩？因為呢種加咗少少爵士樂（Jazz）嘅歌，好似呢幾年都冇唱過啦。」不過舒文看過Joey在2017年《My Secret·Live》演唱會後，認為對方已經有能力處理爵士樂，加上她在紐約曾拜訪Blue Note Jazz Club細味爵士音樂，因此相信只要給予Joey足夠時間，就能令對方完全消化作品。

《煙花紀》MV在北京拍攝，與曾經和G.E.M.鄧紫棋（《萬國覺醒》MV）合作的內地導演李璇合作。鏡頭主要以Joey穿梭北京各地的畫面為主，雖然是以唯美手法拍攝，但細心的觀眾或許會發現箇中玄機。甫開始，Joey身穿一件黑色皮褸，在車前發現一張紙後強硬歡笑。而在後段，身穿啡色大褸的她在欣賞煙花後，突然在車前拿起紙筆畫上笑哈哈，並放到車上。其實Joey在這個橋段分飾兩角，繼《東京人壽》後再玩時空交錯。她先以過來人身份畫下笑哈哈，其後再飾演一位剛剛經歷情傷的人，慢慢學習如何放下一段愛情。