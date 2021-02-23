殿堂級電音組合Daft Punk正式解散　揭機械人頭盔背後神秘真面目

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-23 12:30

巴黎殿堂級電音組合Daft Punk於香港時間昨晚（22/2），在YouTube頻道上載一段8分鐘、名為《Epilogue》的短片，無預警宣布組合解散，對樂迷來說簡直晴天霹靂。Daft Punk成軍以來作風極為低調，無論拍攝MV或出席任何公開場合，都只會戴上機械人頭盔，是流行電音界的「傳說」，讓大眾都對兩人的真面目非常好奇。

殿堂電音組合Daft Punk公開8分鐘短片 用「爆炸」方式宣告解散

點擊下圖看《Epilogue》短片的畫面：

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Daft Punk由Guy-Manuel de Homem-Christo和Thomas Bangalter這對好友組成，於1998年推出的專輯《Homework》至今仍被譽位法國電音新浪潮的奠基作品，在法國樂壇有着舉足輕重的地位。由於兩人神祕的既低調又神秘，加上連出席頒獎典禮都不露真樣，讓很多粉絲都認為上台奪獎的並不是本人。網民經過搜尋後，只發現兩人初出道年輕時期的照片。

至於Daft Punk為何要戴頭盔，兩人早前接受傳媒訪問時亦將無厘頭發揮至極致地回應，並指因為一次意外而徹底改變了Daft Punk：「我們沒有選擇成為機械人，在籌備《Discovery》這張專輯時，在1999年9月9日早上9時09分，當我們在錄音室忙着處理歌曲Sampler時發生爆炸。當我們恢復意識，已經發現我們已經變成機械人。」