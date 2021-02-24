林欣彤台下與曾志偉擁抱　預告許廷鏗有望重返TVB：會見到佢

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-24 21:18

華納歌手林欣彤（Mag）今日（24/2）現身電視城出席「音樂永續 樂壇共享」記招，相隔一年再有機會重返TVB，Mag亦表現得相當雀躍。有份參加「音樂永續2020」的她，上台後即與曾志偉擁抱，而在台下亦與樂易玲（樂小姐）有交流。

「星夢一姐」地位隨時不保？ 菊梓喬未有計劃隨何哲圖過檔

Mag憶起，記招舉行的一廠正是11年前《超級巨聲2》錄影的地方，坐在後方的正是同屆參賽者謝東閔，於是二人在記招前一直回味昔日比賽片段，她笑指：「佢同我講，原來已經過咗11年，我就即刻同佢講『救命，唔好講呢啲啦！』但係真係好有回憶，好熟悉。頭先都聽到志偉哥上台講嘢，其實我同佢都好耐冇見，好期待由今日（之後）開始可以返嚟宣傳下我嘅新歌。」

Mag指這次回到非常熟悉的地方，希望日後可以參加頒獎禮。（梁碧玲攝）

Mag直言相當期待重返TVB頒獎禮，指屆時可看到一眾歌手聚首一堂：「一來可以見到好多人，通常都好齊人；二來想做嘅歌有成績，依家係年頭，都好努力咁做緊歌。（係咪好耐都冇見過咁多人？）好似真係好耐冇見過，有種百花齊放嘅感覺，不過今日都唔算好齊人，希望假使真係可以參加頒獎典禮，個場面肯定好虛撼。」被問到師兄許廷鏗（Alfred）會否有機會重返TVB，Mag直言：「Alfred梗係嚟啦！會見到佢！」