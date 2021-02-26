黃妍凌晨兩點開工影日出　新歌靈感來自「姜糖」：珍惜對愛嘅愚勇

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-26 13:30

唱作歌手黃妍（Cath）日前推出新歌《天光前》，歌曲是前作《我心中尚未崩壞的部分》延續，意境上帶出無論世界再崩壞，人的內心都能迎來天光。Cath與填詞人王樂儀討論創作方向時，既想起日前有關其中一位「姜糖」家庭主婦的訪問，亦想到初出道時有歌迷追聽自己遊遍18區的街頭演出，於是想到單戀時的心態，同樣能應用在追星上。

MV講述女主角在咖啡店工作時遇到一位男生，並對他有意思，雖然最後二人分開，但女主角無意中學懂如何用心沖咖啡，亦學到如何彈結他。Cath認為單戀過程中，看似最後無結果，但背後依然有所收穫：「愛一個人，愛甚麼都好，可能係值得，也可能係徒勞無功。不過，請珍惜我哋對愛嘅愚勇，我們當中有快樂、滿足，甚至搵到生活嘅方向。請珍惜我哋嘅愚勇，珍惜我哋仍能一往無前嘅付出。」

MV男主角是個啞巴，女主角為她重新學習沖咖啡，又學習口語、彈結他。雖然最後二人分開，但女主角發現過程中有不少得著。

雖然MV拍攝上只需咪嘴和彈電結他，但在影單曲封面時，為拍下日出前的畫面，Cath當晚凌晨兩點已經開始化妝set頭，四點便到機場附近的拍攝場地凖備。談到電結他，過去帶同木結他表演的Cath表現得非常雀躍：「支電結他係我第一次帶佢出街，我之前喺演唱會第一次彈電結他，但嗰支係Michael仔（師弟Michael C）嘅，但呢支粉藍色嘅係第一次我去買、真正屬於我嘅電結他！而且我非常之喜歡佢，我次次見到佢都會覺得佢真係好靚，拍攝當日我帶佢去到現場，有工作人員讚佢，我都忍唔住一齊讚埋一份！」