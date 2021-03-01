《01眾樂迷》推薦5首2月派台歌　泳兒罕有與per se合作最驚喜

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-01 21:40

在疫情下，上年派台歌數量不跌反升，產量回到90年代時的高峰。今年歌手陸續重投創作，加上「音樂永續2020」計劃，令新作品數量比上年同期更高。《01眾樂迷》與大家回顧2月份派台作品，其中以下5首絕對不能錯過。

踏入2021年，樂壇出現不少令人驚喜的合作。（MV截圖）

《所有遺失的東西》（Nothing is Lost Version） 泳兒、per se

泳兒今個月推出新版《所有遺失的東西》，並與新晉組合per se合作，令樂迷相當驚喜。同樣是令人覺得唏噓的歌詞，新版經per se重新編曲後，令歌曲加添一種與人同行的意境，突顯歌詞中具正能量的一面。

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泳兒邀per se合作有驚喜 改編新歌嘗試童話式曲風：唔想為做而做

《時間的囚犯》 林奕匡

換上灰白色髮型示人的Phil今年展開新企劃「PHILosophy」，在風格、作品題材上都與去年充滿正能量的作品不一樣。新作道出面對人生目標時，人被無形的時間和定律限制，甚至會影響個人心理健康。

《煙花紀》 容祖兒

承接前作《東京人壽》強勢，Joey推出新歌《煙花紀》，是11年前名作《搜神記》延續。新歌題材回歸她較擅長的情歌，希望樂迷要學懂放下一段舊戀情，重新出發，MV不但在北京取景，唯美拍攝手法背後亦隱藏彩蛋，為觀眾提供思考空間。

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《@princejoyce》 鄭欣宜

上年僅出過一首《小夜燈》的Joyce，這次派上節奏強勁的跳唱快歌，亦是她相隔7年再度挑戰跳舞歌。除了精美的舞衣和手上的「五爪金龍」水晶長指甲，其舞姿亦得到網民讚好，更希望她能與「肥仔」（梁業）合唱快歌。事實上，「肥仔」本來想邀請欣宜參演《Lady Killa》的MV，惟因檔期問題而無法成事。

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《REPLY 致明日的舞》 Novel Friday

今個月最具話題性的派台歌，非這首出自Friday的Melodic Rap莫屬。歌詞以樂評人角度出發，直接評擊陳奕迅上年作品《致明日的舞》，認為與其期待明天會更好，不如現在就為今天起舞，改變目前遇到的各種問題，實行以音樂回應音樂。

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