林奕匡兩年後再與區子琳合作　勸師妹放鬆唱：Feel到你講嘢有啲緊

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-02 13:30

林奕匡（Phil）日前舉行線上音樂會，舞台上的電視機、杯麵、毛公仔等，正是新歌《時間的囚犯》MV中出現過的道具。當晚Phil除了演唱《難得一遇》、《黑方格》、《孤獨的對岸》，更首度現場獻唱《大寂寞時代》和《不相為謀》。談起新歌，Phil坦言聽起來一點也不舒服，更會唱出大家的痛楚：「《時間的囚犯》係講大家點去面對壓力與焦慮，唔好搞到自己抑鬱，打跨自己。當全世界都要倒模嘅人生，要跟社會嘅規範去做到某些目標時，其實與別不同係OK的，行自己嘅步伐吧！上年大家嘅精神健康應該都好差，希望呢首歌可以俾到大家少少力量。」

Phil首度現場演唱《大寂寞時代》和《不相為謀》。

Phil在這次演唱會中亦不忘介紹當晚擔任嘉賓的2021年樂壇新人區子琳（Paula），她除了合唱由Phil作曲的《別為我好》外，亦帶來將於3月派台的作品《怕什麼》。不過對Phil的資深歌迷而言，相信對Paula的名字並不感到陌生，因為她在兩年前曾以女聲featuring身份，為Phil的《從世界到我家》獻聲。

兩年前Paula還在法國求學，當時以女聲featuring身份與Phil合作，而這次則以歌手身份亮相。

當晚首度以歌手身份演出的Paula坦言感到緊張：「第一次做嘉賓，以歌手身份演出，感覺好特別，因為過去自己做觀眾都係睇現場Live show，但今次係網上直播，既陌生又驚喜，估唔到整個舞台都可以setup得咁靚，出嚟效果好正，不過始終第一次同師兄Phil合唱，同埋唱自己嘅新歌，有少少緊張。」

Paula第一次以歌手身份現場，她坦言有點緊張。

Phil大讚Paula表現之餘，亦不忘提醒師妹：「幾年前搵你一齊唱〈從世界到我家〉，感覺上係放鬆啲，冇咁大壓力，因為就咁唱之嘛，但今次有重任，第一次表演，演繹自己作品，feel到你講嘢都有啲緊，但好正常，我相信你好快就可以適應到，因為我認識嘅你性格都比較繽紛、活潑，今次鏡頭前就好斯文，但作為藝人可以有唔同個性，又可以show到俾大家睇，其實係好事啊！」