CHILL CLUB頒獎禮｜Viu開TVB綠燈　王君馨與《呼吸有害》獲提名

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-02 16:30

繼上年設立推介榜後，ViuTV音樂節目《Chill Club》將推出樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，並在今日（2/3）舉行記招宣布詳情。除幕後人大獎外，其餘獎項將以全港市民一人一票決出得主，樂迷在3月14日起分階段投票，為心儀歌手及歌曲投下神聖一票。

ViuTV首辦音樂頒獎禮（截圖）

在歌手獎項方面，只要作品曾在5月31日至2月28日期間，打入「Chill Club推介榜」頭三位即有資格競逐。而上年起以「G.Racie」名義做獨立歌手的TVB藝人王君馨，由於其創作歌曲《Casada》曾打入推介榜第二名，因此有資格角逐唱作人及女歌手兩個大獎，這次ViuTV開放給友台藝人爭獎，可謂相當大方。

睇睇女歌手排名名單：

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另外，「Chill Club年度十大歌曲」由5月31日至2月28日期間的冠軍歌競逐，當中第24周的冠軍歌，莫文蔚主唱的TVB劇集《飛虎之雷霆極戰》主題曲《呼吸有害》亦順利入圍，這次ViuTV開放給友台藝人及劇集主題曲爭獎，直播畫面亦標明是「TVB劇集」，毫不避諱。

睇睇「Chill Club年度十大歌曲」提名名單：