Serrini下月麥花臣開騷　最貴門票定價$28,000：係普通人嘅贊助

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-03 01:45

獨立唱作歌手Serrini（梁嘉茵）宣布將在4月10-11日，於麥花臣場館舉行個人演唱會，但在限聚令下，場館只能開放一半座位。她接受《香港01》訪問時認為機不可失，希望個唱能如期舉行：「見到有好多歌手開始搞演唱會，例如二汶、RubberBand都會。喺呢啲大家都冇得睇騷嘅時候，有機會搞到係好難得嘅。」

Serrini將在4月中假麥花臣場館舉行個唱。（Serrini Instagram圖片）

Serrini坦言因應防疫政策，為盡量維持收支平衡，是次演唱會門票定價較高，又透露每場將發售兩張「總理及總理夫人套票」，定價$28,000，她解釋：「呢張『總理飛』係畀佢哋上台頒支票同埋一齊唱歌，不過唱嗰陣我哋會熄咗佢支咪，各位觀眾放心。」她又指最近有朋友不斷要求預留門票，笑指這個現象是「內部預購」。

Serrini透露，購買$28,000門票可獲與她同台合唱的機會。（葉志明攝）

日前Serrini現身ViuTV《Chill Club推介榜 年度推介20/21》記招，她在這次頒獎禮憑《~旋轉with me*》入圍角逐年度女歌手、唱作歌手及歌曲獎，被問及有否信心得獎時，她坦言：「唔知呀，睇下啲歌迷投唔投票先囉，一完咗呢個記招之後就貼文宣傳。（『打手』？）哈哈，唔係呀，佢哋亂講咋，我哋冇組織㗎！」