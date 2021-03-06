【唐奕聰逝世】麥家瑜爆喊　伯樂離開難接受：冇佢我唔會返嚟發展

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-06 01:41

受已故編曲人唐奕聰（Gary）賞識而入行的麥家瑜（Keeva），昨日（5/3）現身電視城參與《勁歌金曲 懷念唐奕聰》錄影。Keeva事後接受《香港01》訪問，剛剛開始談起與Gary的回憶，她就已經哭成淚人，又指：「冇Gary哥哥我就唔會（由加拿大）返嚟香港發展，所以一講起，其實我都未接受到，因為佢好似我屋企人咁。太突然，冇幾耐之前先約一齊做運動，一齊睇下有咩音樂一齊玩，估唔到冇呢個機會。」

Keeva現身電視城錄影節目，神情憔悴。（陳順禎攝）

Keeva續指，本來約定Gary在過年期間見面，但因為疫情而延遲，沒想過如今沒有機會再見。談起在錄音期間的經歷，Keeva指即使是一件小事，已經覺得Gary對自己十分窩心：「音樂上面好多嘢都照顧我，教我，以前錄音嘅時候，有時會錄到好夜，佢會叫我返到屋企傳短訊畀佢同埋佢太太，報個平安，我哋關係真係好似家人。」

Keeva認為Gary對自己相當窩心。（陳順禎攝）

Keeva有感音樂人要通宵達旦工作，日夜顛倒，工作期間亦不時聽到Gary說他很累，自己有特意叫他多休息，又指對方注重健康：「佢仲提返我要做運動，佢冇幾耐之前約過我踩單車。」談起她的近況，她透露目前未有唱片公司合約，期間有公司曾與自己接洽，目前仍與部份公司溝通，又指最近開設YouTube頻道，除了上載翻唱作品外，亦會分享生活點滴。