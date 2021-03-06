唐奕聰逝世︱文迪@ONE PROMISE用簿抄低前輩提點：希望呢世都記得

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-06 09:30

樂隊ONE PROMISE周五（5/3）現身電視城，為節目《勁歌金曲 懷念唐奕聰》錄影。屬於環球唱片的ONE PROMISE，今次是首度參與TVB音樂節目，但此刻卻百感交集。主音文迪哽咽地說，最近不時勾起與Gary相處點滴，覺得認識對方是種福氣：「我哋喺樂壇咁新，佢都畀好多鼓勵我哋嘅說話，例如叫我哋勤力啲，寫多啲歌畀我聽，雖則我哋已經唔懶，但係佢繼續鞭策我哋，要我哋做好啲。自己係好唔開心，但係都好幸運可以認識到佢，雖然見面嘅時間唔多，最多都係錄音，但係生活上我哋都有短信往來，所以佢講過嘅嘢呢排都閃過，我都即刻攞本簿記低佢講過重要嘅嘢，希望自己呢一世都記得。」

ONE PROMISE現身電視城參與錄影，是他們首次亮相TVB節目。（陳順禎攝）

鼓手Anton指自己最記得一次在線上演唱會的經歷，這次Gary為ONE PROMISE充當鍵琴手，令四子相當投入：「就咁一個人喺側邊同你講放鬆啲，你唔會明囉，但係佢以自己做榜樣，自己做畀我哋睇，等我哋去學習。」文迪亦指，Gary的身教令自己更容易掌握技巧：「我哋係新人，佢幫手彈琴嘅時候都好享受，佢中間仲特登玩啲新嘢，問返我哋意見。」

文迪指日前不敢看社交媒體，認為難以想像一眾認識Gary的前輩級歌手，此刻有多心痛。（陳順禎攝）

Anton最看重Gary的身教，認為經他親身示範後，很多繁複的事都容易理解。（陳順禎攝）

其實ONE PROMISE本來約定下周與Gary商討新歌方向，文迪指在Gary離世當晚，曾想過直接致電給對方，期望證明死訊並非確實。談到Gary近年的身體狀況，文迪憶起第一次上錄音室時打算買蛋撻給前輩，但對方卻指蛋撻無益，認為對方非常著重健康，唯獨欠缺足夠休息：「可能大家都係好夜先去工作，記得有時佢會話坐住條腰痛，但係我都冇為意到，對我嚟講佢都係好年輕，但係之後錄音我都有問佢腰有冇痛。同埋佢真係好似唔需要休息咁，令我更加投入件事到，直到好耐先問我需唔需要唞下。好多細微嘢我哋都冇留意到，估唔到件事嚟得咁突然。」

結他手天衡全程一直強忍淚水，問到與Gary的回憶時，他更痛哭地指：「我都講唔到落去啦。」（陳順禎攝）