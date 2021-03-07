保錡@ERROR停工前最後一個MV　現身彌敦道操兵193嗌攰：好似邪教

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-07 19:45

男團ERROR日前推出新歌《I Promise》，屬ViuTV節目《家多咗個PET》主題曲。新作以寵物為題，意旨除了人與人之間的承諾之外，人與寵物的承諾亦很重要，帶出不要棄養寵物的訊息，而這次亦是成員保錡（吳保錡）宣布停工前拍攝的最後一個MV。

《I Promise》是保錡停工前最後一個參與拍攝的MV。

四子早前與20位戴上貓貓頭套現身尖沙咀彌敦道取景，過程中他們除了要在安全島上一字排開不停點頭外，更沿斑馬線「操兵」，吸引大批市民圍觀。他們表示今次MV拍攝非常疲倦，當中193更笑言：「個MV真係好似邪教，全日都係咁笑同點頭。」而肥仔則直言在鬧市拍MV壓力大：「今次我哋仲去咗啲熱鬧嘅地方拍攝，感覺都幾尷尬，因為好多人圍觀，幾大壓力。」

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ERROR早前與20位戴上貓貓頭套現身尖沙咀彌敦道取景。（游大東攝）

193勁驚貓：如果係用真貓我唔拍！

今次MV以貓為題，問到四子之中有否「貓奴」？阿Dee即表示：「一定係193，當佢畀一大堆貓圍住時，佢會變成貓奴，郁都唔敢郁同埋瘋狂咁尖叫。」原來193非常驚貓，他坦言：「如果今個MV用真貓，我會唔拍，好彩係假貓。」新歌由《我們不碎》班底組成，謝浩文作曲、編曲及監製、周耀輝作詞，ERROR表示謝浩文更為歌曲伴唱，又笑言希望歌曲能夠在各大電台頒獎禮得獎，屆時可以邀請謝浩文一齊上台唱歌。

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在MV中，ERROR成員走入佈滿「人形貓」的升降機後，四子就一直笑著重複點頭，最後只有肥仔（梁業）回過神，對另外三位隊友感到驚訝，最後更一臉懊惱地走出鏡頭，難道這暗示著肥仔今年開始以個人名義出歌的原因？