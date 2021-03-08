【Chill Club頒獎禮】年度唱作歌手門檻低　姜濤容祖兒都入圍爭獎

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-08 09:00

ViuTV樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》將於4月18日舉行，剛於周日（7/3）播出的《Chill Club》，會讓不同唱片公司的歌手獎拉票。講到入圍名單之中的「Chill Club年度唱作歌手」，當中在上年5月31日至今年2月28日的40個星期內，該歌手的原創歌曲及為其他歌手創作的作品曾在《Chill Club 推介榜》上榜至頭3位，就可以入圍。今年總共有34個音樂單位角逐這個獎項，競爭激烈。

Chill Club頒獎禮︱劉德華姜濤並肩入圍 男歌手獎跨代網絡鬥搶票

今屆《Chill Club推介榜 年度推介20/21》有34個音樂單位角逐「Chill Club年度唱作歌手」，但名單上並非所有歌手以唱作人方向發展。（資料圖片）

其實唱作人泛指在樂壇能同時創作及演唱自己創作作品的歌手，雖然入圍名單上的歌手都有自己的創作作品，但這次「年度唱作歌手」同時計算為其他歌手創作的作品，確實與唱作人的定義有出入。亦正因絕大部分歌手近年來嘗試創作，所以這次入圍名單亦有從未標榜自己為唱作人，令人感到意外的名字，例如與陳詠謙一起為《愛情簽證申請》填詞的姜濤、與Dear Jane結他手Howie為《東京人壽》作曲的容祖兒等。

以往談到唱作人的獎項時，樂迷第一時間都不會聯想起樂隊，但其實他們絕大多數的作品都由自己一手操刀。由於「年度唱作歌手」沒有限制樂隊參加，所以他們更容易入圍參賽，今屆就有RubberBand、Dear Jane、Zpecial、Nowhere Boys、ToNick、Supper Moment、per se及ONE PROMISE共8支樂隊加入戰圈。其實樂隊贏唱作歌手獎項已經早有前科，在2011年《十大中文金曲》中，Mr. 就贏過《CASH最佳創作歌手獎》。

Mr.就贏過《CASH最佳創作歌手獎》，樂隊贏唱作歌手獎項已經早有前科。(資料圖片)

制度有利 歌手人氣強佔盡優勢

目前在「年度唱作歌手」名單內呼聲最高的非林家謙莫屬，除了自己的作品《一人之境》和《特倫斯夢遊仙境》外，符合入圍資格的創作作品還有陳奕迅的《是但求其愛》、《致明日的舞》，及與黃妍合寫的《我心中尚未崩壞的部份》，數量是眾多歌手之冠。不過，因為頒獎禮獎項由全港市民以一人一票形式選出得主（4個幕後人大獎除外），因此姜濤、陳卓賢、Serrini等人氣高企的歌手在制度上佔盡優勢。

林家謙要贏得「年度唱作歌手」，就要靠樂迷投票。（資料圖片）

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