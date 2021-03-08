陳柏宇《悔過書》串連三部曲　大讚女主角郭爾君：她成就這個MV！

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-08 11:00

陳柏宇（Jason）近日推出新歌《悔過書》，與前作《感情這回事》和《哪個明日》形成三部曲。在音樂上，《悔過書》是整個故事的最後一集，當樂迷仔細聆聽後，或許會發現三首歌在編曲上的關係：《感情這回事》屬樂章前奏，《哪個明日》是中段，因此大部分時間都是純音樂，而《悔過書》是最終章。

陳柏宇推出三部曲最終章《悔過書》。

唱片監製Edward Chan及編曲Ariel Lai由樂器運用到音階（Key）到整體氛圍都刻意一致，編曲上亦做到前後呼應，Jason 表示：「如果細心去聽，就會發現今次《悔過書》嘅 Outro （歌曲結尾）係同《感情這回事》嘅Intro （歌曲前奏）互相呼應，連同《哪個明日》，呢3首歌喺結構上、選擇音色上、音樂表達手法上都有仔細諗過點樣將佢哋互相緊扣，所以係可以連埋一齊聽，係一個循環。」在錄製的過程中，Edward與Ariel亦按Jason的演繹，不停修改編曲，令曲詞編唱更能融為一體，有別於過去的流水作業式錄製方式。

建議樂迷依序再聽《感情這回事》、《哪個明日》和《悔過書》，或許會對這個故事有更進一步了解。

上一秒爆喊 下一秒甜蜜

Jason在這次MV中以說書人身份出現，見證MV中故事主人翁葉麗嘉（郭爾君飾）與歐日昇（宋瑞康飾）的愛情。這次MV一鏡到尾方式拍攝，雖然Jason早在拍攝《霸氣情歌》MV時試過，但他坦言與其他演員一起挑戰這個拍攝手法，鏡頭內外要互相配合，頗有新鮮感。當中郭爾君（Alma）在一開始爆喊，但轉個頭就要投入一段蜜運，Jason在Instagram大讚對方非常專業：「每次開鏡一剎她就要歇斯底里地哭，但下一秒就要與男主角表現得甜蜜，情緒轉變需要很到位，絕對挑戰演技。感謝她成就了這個MV。」

Jason在這次MV中以說書人身份出現，見證MV中故事主人翁葉麗嘉與歐日昇的愛情。

Alma演技獲Jason大讚。

MV中除《悔過書》外，亦依序用上《哪個明日》及《感情這回事》的背景音樂，揭曉整個故事的來龍去脈，而Jason提醒樂迷要注意場內細節：「今次我最鍾意就係場景set up，由牆身到地下，以至陳設都好靚，4 間房代表唔同嘅時日，牆上唔同嘅相片、日曆等都有hints，等大家知道故事嘅發展，所以我要高度表揚佢哋所花嘅心思。」