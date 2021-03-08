Serrini個唱優先門票被秒殺　為解決超額認購揚言：下次Book紅館

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-08 18:30

獨立歌手Serrini（梁嘉茵）在網絡一直人氣高企，早前她宣布在4月10-11日晚，於麥花臣場館舉行個人演唱會，但在限聚令下，場館只能開放一半座位，按場館目前有1500個固定座位計算，代表每場演唱會的門票只有約750張。因此，Serrini決定未開始優先訂購，就宣布加開11日下午場，不過今早（8/3）優先訂購的門票已經被秒殺，甚至早前提及過的三場$28,000「總理套票」亦全部售罄。

雖然Serrini未開售已經加場，但優先訂購門票依然被秒殺。（KKLIVE Hong Kong Facebook圖片）

連價值$28,000嘅「總理套票」都唔放過！（網上截圖）

Serrini於開售時提醒歌迷由於銀行耐心等候，在Facebook提醒未賣票的歌迷不要光顧黃牛黨，希望他們「唔好嬲豬、唔好分手住、唔好妒忌」，又解釋麥花臣場館本來座位已經有限，加上今次只能開放一半座位，為求忠實支持者成功購票，自己已經沒有留門票給家長。她更指：「01秒嘅時候話冇因為真係見到2020個人類排隊買飛ing，每場都係under一千張飛㗎ja，下次book紅館一次過唔好煩thx。唔好生氣錫翻。」