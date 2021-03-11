樂壇新人力臻出道作玩City Pop　疑似狙擊AGA：鍾意最懷舊嘅味道

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-11 21:35

近期AGA（江海迦）推出新歌《CityPop》，意外掀起網民討論80年代在日本盛行的City pop（城市流行）曲風，並與復古味較重，Delta T（蛋撻頭）與楊雅餘合唱的《都市~Lonely Night~》比較。最近樂壇新人力臻（黃力臻，Lagchun）亦推出一首City pop作品《都市爬行》，瞬間令這場討論變得更激烈。

力臻是在音樂企劃「Young Blood」下第二位出道的歌手。（力臻Instagram圖片）

力臻是繼新晉Rapper Novel Friday後，由C AllStar所屬的唱片公司私人國（Kingdom C）在音樂企劃「Young Blood」下第二位出道的歌手。熟悉歌唱比賽《ShowOff歌聲對戰》的朋友或許對這個名字並不陌生，因為他在5年前參加第四回對戰獲得冠軍，成為該屆主打歌《對焦》主唱。然而，當時力臻是一位純唱的歌者，於是在比賽後決定進修音樂創作及製作。他在Facebook坦言，如今才是自己覺得準備就緒的時機：「宣傳一出咗之後好多朋友都話『等咗五年』、『等咗好耐』etc.（等等），但係你問我，我又覺得未必真係等待嘅，可能係修煉、係閉關、係進步、係提升。如果五年前開始咗其實又點呢，因為到我真係覺得ready，係依家。」

力臻在5年前《ShowOff歌聲對戰》第四回對決中贏得冠軍後，決定學習音樂創作和製作，直至最近才正式出道。（ShowOff Facebook圖片）

新歌在編曲上的確貼近昔日City pop的風格，既達到過去具夜都市感覺，亦加入Reverb（殘響）、電子鼓等元素，聽起來亦較符合大眾對City pop的期望。力臻在新歌推出前曾上載1分鐘預告片，談及自己心目中對City pop的定義，他認為City pop要在後期加上大量reverb，猶如具復古味道的J-Pop，主題圍繞城市內發生的事。後來他談到自己喜愛的風格時直言：「我最鍾意嘅City pop都依舊係最懷舊嘅嗰種味道，應該唔單止係一個歌名咁簡單。」加上影片發布日期，正是《CityPop》面世後僅僅3日，因此有不少網民認為，此舉有種評擊AGA新歌的意思。