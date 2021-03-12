【音樂永續】糖兄妹翻唱歌神張學友經典冇壓力：自知不能超越原唱

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-12 20:45

今年初在「音樂永續2020」計劃下，98個音樂單位一共推出113首改編歌，並為音樂業界創造超過800個本地外判職位。泳兒、敖嘉年、曾樂彤等歌手上月底現身九展，為周日（14/3）起播出的節目《演藝盛薈-音樂永續》錄影，與觀眾分享製作心得及表演歌曲。

糖兄妹日前參與節目《演藝盛薈-音樂永續》錄影。

有份參與計劃的組合糖兄妹亦有現身錄影現場，他們在計劃中改編張學友《怎麼捨得你》和陶喆《愛我還是他》，糖兄（潘雲峰）指這兩首歌在重新編製的同時，又不能與原曲相差太遠，是整個計劃難題之一。他解釋：「《怎麼捨得你》這歌以溫柔、浪漫及日式『和風』的方向製作，令大家置身於櫻花飄落的浪漫氣氛。製作及監製的區丁玉先生在過程中給予很多意見，令整個製作過程十分順利。而《愛我還是他》製作較為大膽，加入大量糖妹的和音，增加歌曲的變化。」

糖妹直言翻唱《怎麼捨得你》的壓力不大。

糖妹則直言翻唱《怎麼捨得你》的壓力不大：「因自知不能超越原唱，因此有更大的空間發揮，唱男歌手的歌曲限制較少，所以試了很多不同的方式演繹，對成果都十分滿意。未來會在不同的平台演繹這兩首重製歌曲，包括電視台及自己的直播平台。」節目將在3月14日起，一連4星期在港台電視31播出。

以下歌手都有參與《演藝盛薈-音樂永續》：