傅珮嘉演唱會兩度延期後宣布取消：疫情反覆令大家都身心疲累

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-14 16:30

傅珮嘉（Maggie）本來在2019年與麥花臣節合作，舉行《麥花臣節╳傅珮嘉SYNC LIVE演唱會》，但受社會事件及疫情影響下，演唱會經歷兩度延期，最終她在昨晚（13/3）在Instagram宣布個唱取消。

傅珮嘉在Instagram宣布演唱會取消。（傅珮嘉Instagram圖片）

Maggie透露，自己早在今年1月已向主辦方麥花臣場館讓出演唱會日期，未曾舉行個人演唱會的她向期待已久的歌迷致歉，又指決定取消是因為時機不適合：「疫情反覆令大家都身心疲累，而成就一個演唱會的背後，實在牽涉太多人和事。在面對明天都不知會如何的每一天，要把一個團隊拉進來陪我任性，我做不出。要為了將演唱會辦得完滿，而去周圍洽談贊助單位奔波的人，我更不想看到他們辛苦或感受壓力。這樣的一個演唱會，如果只為了我達成願望，就算實現了，我也不會快樂和幸福。」

Wyman願意等待Maggie再開演唱會。（傅珮嘉Instagram截圖）

Maggie又指，現時享受在語音社交媒體Clubhouse開房清唱、閒聊的感覺，分享曾經愛過的廣東歌，認為疫情後有一個可以讓她快樂去演唱的機會，就是往後舉辦個唱最佳時機。不少圈中好友亦紛紛留言鼓勵，當中填詞人黃偉文（Wyman）更指：「陪著全宇宙一起等你。」