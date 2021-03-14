精選5首近代男歌手示愛經典作　與你一齊聽住歌過白色情人節

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-14 18:45

今日（14/3）是白色情人節，相傳男方在情人節當天收到女方送禮後，需要在今日回禮，並向女方表明自己心意。面對心儀對象，除了朱古力、糖果等小禮物外，亦可以選擇用一首情歌來示愛。以下5首歌一直都是示愛必用的熱門歌曲，讀者不妨用歌聲與情人渡過浪漫時刻！

今日係白色情人節，不如送首歌畀你另一半？（《2084》MV截圖）

《我的宣言》周柏豪

這首2013年的作品，歌詞講述主角要將愛意變成誓言，希望與另一半白頭到老，直至今日仍有不少人用作示愛，甚至求婚。簡單一句「只知道是時候拿著鮮花／將心愛預留在盟誓之下」，足以令對方幸福滿滿。

《霸氣情歌》陳柏宇

「成功比起一起算是什麼／人生欠缺了你沒太多」這句歌詞雖然有點肉麻，但正好用來告訴對方在自己心中的地位有多高。歌曲意思亦非常直接地講述與另一半的甜蜜生活，用作放閃是最適合不過。

《2084》Dear Jane

近年談到情歌，不得不提Dear Jane的作品。這首歌用上80年代的經典愛情曲式，並將故事設定在1984年，象徵著二人的愛情100年不變，歌詞亦猶如80年代的情歌一樣直接，當中最適合的一句，莫過於「願我可花足一生和你甜蜜」。

《難得一遇》林奕匡

同樣是經常用作示愛的歌曲，這首歌的背景是主角幸得對方一起闖過重重難關，即使面對不同低潮，另一半都沒有離開自己，因此決定要與對方一起白頭到老。相信有另一半在旁渡過人生低潮的樂迷，都會對這首歌有深刻體會。

《First Date》RubberBand

疫情下的約會變得不一樣，或許大家如MV中的情侶一樣，第一次約會是透過視像電話來渡過。今天再聽回這首歌，或許大家會想起這段時間一些與眾不同的拍拖生活，但最重要的還是希望一切生活回復正常。