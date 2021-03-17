許廷鏗被指與華納鬧翻後首開腔　親認離巢：我會堅守自己音樂理念

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-03-17 23:33

許廷鏗最近被指因為私下接工作而與唱片公司華納鬧翻，今午（17/3）華納證實許廷鏗已經完約：「有關回應早前許廷鏗與華納的新聞，許廷鏗與華納唱片公司已經約滿了，至於其他一切及傳言均不再作回應，謝謝！」到晚上10時許，一直未有回應不和傳聞的許廷鏗終於在Instagraｍ開腔認合約已完：「感謝華納手足成就了我，讓我達成樂壇路上一個又一個目標，我會堅守自己的音樂理念，繼續努力成為一個更好的歌手。」又指自己本身沒有打算公開完約一事，但因為想不到大家非常關注，所以決定交代一下 ：「一個合約期的完結，代表又完成了一個階段，容許我都為自己打一個氣，好好說一聲：加油。」另外，早在一月初，許廷鏗接受《香港01》訪問時已經指自己聽緊Demo為推出新碟鋪路。

到底許廷鏗與華納是否和平分手？據消息人士透露，許廷鏗既是歌手亦是一名專業人士，非常清楚合約精神何等重要，「冇必要做臭自己個朵」，所以效力華納期間亦沒有私下接工作，一切純屬外界誤會，而許廷鏗本人亦會於4月18日舉行的ViuTV樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜：年度推介20/21》中亮相。

許廷鏗首度開腔認離開華納，指自己沒有想到完約一事會引起風波。（Instagram/@hui_alfred）

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許廷鏗直認細心 為旅伴設計「搵食路線圖」：鍾意分享好食嘅嘢！

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