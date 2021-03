MIRROR成軍兩周年演唱會5月舉行　限聚令入座率減半勢必掀炒風

撰文: 陳芷穎 最後更新日期: 2021-03-18 14:35

因疫情關係,男團MIRROR成軍兩周年演唱會一再延後,直到今日(18/3)官方終於為等候多時的「鏡粉」帶來好消息,宣布將在5月6至8日於九龍灣國際展貿中心匯星 Star Hall舉行一連三場的 《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》。

MIRROR官方Facebook專頁上載12子穿上白色恤衫的型仔造型Poster,宣布將在5月6至8日於九龍灣國際展貿中心匯星 Star Hall舉行一連三場的 《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》。(MIRROR Facebook圖片)

MIRROR官方Facebook專頁上載12子穿上白色恤衫的型仔造型Poster,並寫着:「MIRROR成軍兩周年演唱會,其實應該早點舉行,但期間出現更多的考驗,更多的感慨,MIRROR十二子與鏡粉只有一起期待。現在我們終於可以正式宣佈,珍惜這次跟你見面的機會,縱使入座率只可有50%,MIRROR都會付出120%的努力,與你一起感動,一起喝采,We are One and All,從不只你一個。」

是次演唱會票價分為$1,280、$780、$580 並會以全坐位形式進行,$1,280的VIP門票包含$780演唱會門票一張、觀看彩排以及限量版演唱會紀念品。門票公開發售日期為3月25日早上10時正,以及不設售票處售票,相信必定掀起炒風和網絡大塞車場面。不少粉絲表示終於等到並覺得一定「搶唔到飛」:「得3場好難買到飛」、「三場點夠,開夠10場」。

