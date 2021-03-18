MIRROR成軍兩周年演唱會5月舉行　限聚令入座率減半勢必掀炒風

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-18 14:35

因疫情關係，男團MIRROR成軍兩周年演唱會一再延後，直到今日（18/3）官方終於為等候多時的「鏡粉」帶來好消息，宣布將在5月6至8日於九龍灣國際展貿中心匯星 Star Hall舉行一連三場的 《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》。

MIRROR官方Facebook專頁上載12子穿上白色恤衫的型仔造型Poster，宣布將在5月6至8日於九龍灣國際展貿中心匯星 Star Hall舉行一連三場的 《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》。（MIRROR Facebook圖片）

MIRROR官方Facebook專頁上載12子穿上白色恤衫的型仔造型Poster，並寫着：「MIRROR成軍兩周年演唱會，其實應該早點舉行，但期間出現更多的考驗，更多的感慨，MIRROR十二子與鏡粉只有一起期待。現在我們終於可以正式宣佈，珍惜這次跟你見面的機會，縱使入座率只可有50%，MIRROR都會付出120%的努力，與你一起感動，一起喝采，We are One and All，從不只你一個。」

是次演唱會票價分為$1,280、$780、$580 並會以全坐位形式進行，$1,280的VIP門票包含$780演唱會門票一張、觀看彩排以及限量版演唱會紀念品。門票公開發售日期為3月25日早上10時正，以及不設售票處售票，相信必定掀起炒風和網絡大塞車場面。不少粉絲表示終於等到並覺得一定「搶唔到飛」：「得3場好難買到飛」、「三場點夠，開夠10場」。

點撃重溫兩周年專輯花絮相：