AGA邀台灣男神鳳小岳做MV男主角　油站邂逅展開美式復古情緣

AGA 江海迦全新概念大碟《Writer’s Block》第四首單曲〈Gas Station Diner〉將於 2 月14日情人節上架各大平台。新歌〈Gas Station Diner〉由 AGA 作曲，許弘毅填詞，極力打造成〈圓〉式情歌；以熟悉的節拍，繪畫全新的冬日夢幻想像。MV在香港的油站及餐廳取景，建構美式復古浪漫空間，並繼上一步曲〈沒有咖啡的喫茶店〉後，再次請來實力派台灣演員出演。AGA依舊飾演《Writer’s Block》裡203室的住客，在油站餐廳邂逅新角色，520室的鳳小岳，展開一段幻想之途！

AGA新歌〈Gas Station Diner〉在情人節上架。

AGA一直十分欣賞鳳小岳及喜愛他在劇集《華燈初上》的演出，他浪漫又神秘的氣質魅力與MV的夢幻風格渾然天成，是今次 MV 男主角的不二人選。鳳小岳在電影《九降風》及《艋舺》表現出色而嶄露頭角，憑《女朋友·男朋友》獲提名亞洲電影大獎「最佳男配角」，2023 年擴展事業版圖推出首張音樂專輯《柒》，更獲金曲獎提名「最佳新人獎」。不時在社交媒體分享彈結他片段，又剛為張惠妹演唱會擔任嘉賓的他同時也是結他好手，正正符合〈Gas Station Diner〉 MV 男主角的角色設定之一：以音樂才情俘虜也擄走女主角去暢遊天際。

AGA一直十分欣賞鳳小岳及喜愛他在劇集《華燈初上》的演出，他浪漫又神秘的氣質魅力與MV的夢幻風格渾然天成，是今次 MV 男主角的不二人選。

AGA 表示今次 MV 拍攝時間雖長，製作繁複，但鳳小岳十分專業，總能夠短時間內演繹出令人讚嘆的效果，二人在休息時間裡亦有很多音樂交流，所以過程相當愉快，期望將來可以與他有音樂上的合作。

AGA依舊飾演《Writer’s Block》裡203室的住客，在油站餐廳邂逅新角色，520室的鳳小岳，展開一段幻想之途！

AGA讚鳳小岳十分專業，總能夠短時間內演繹出令人讚嘆的效果。

MV團隊今次留港拍攝，畫面卻依然營造出美式復古浪漫情調。由於香港沒有真正的油站餐廳，所以團隊必須分開拍攝再作後期處理；油站在馬鞍山取景，餐廳則是借用了位於荃灣南豐紗廠的素食美式快餐店「游°」的舖位拍攝！餐廳的 50 年代美式裝潢、Jukebox 點唱機為男女主角建構出彷彿不屬於現世的夢幻場景。〈Gas Station Diner〉 儼如美國繪畫大師 Edward Hopper 的名作〈Nighthawks〉，孤獨的靈魂在油站餐廳般的中轉站相遇，在這個音樂盒似的空間中旋轉起舞，在互相映照的光芒之中互相取暖，之後又回到各自的黑暗。

由於香港沒有真正的油站餐廳，所以團隊必須分開拍攝再作後期處理，油站部份在馬鞍山取景。

餐廳則是借用了位於荃灣南豐紗廠的素食美式快餐店「游°」的舖位拍攝。

餐廳的 50 年代美式裝潢、Jukebox 點唱機為男女主角建構出彷彿不屬於現世的夢幻場景。

音樂風格上，〈Gas Station Diner〉可謂〈圓〉2.0，三拍子圓舞曲充滿 AGA 特色。樂韻的迴盪之中，歌詞在重覆之中遞進，反覆詰問愛情的真假，卻沉淪在浪漫的幻想中兜兜轉轉。曲詞結合營造舉重若輕的溫柔與浪漫，讓大家彷如置身油站餐廳𥚃，沉溺中起舞。