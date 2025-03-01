衛蘭出道20周年首次開世界巡迴演唱會　4月廣州正式啟航

衛蘭首次世界巡迴演唱會「OUT OF FRAME」日前正式官宣， Janice一直以細膩動人的聲線感動歌迷，一首又一首的情歌訴說着女孩們內心的愛情故事，今年是衛蘭出道20周年，她希望能與歌迷們一起慶祝。巡演首站已落實於廣州開始，除了中國內地不同城市之外，同時亦安排到世界各地進行，包括澳門、香港、馬來西亞、新加坡、澳州、美加等地。首場鐡定於4月12日開演，正值是衛蘭43歲生日前的一天，與歌迷們一同倒數。

衛蘭首次世界巡迴演唱會 -「OUT OF FRAME」日前正式官宣。

「OUT OF FRAME」世界巡演的主題是衛蘭近年對自己的一個承諾，在工作上作出不同的新嘗試，同時她也有深刻的期望，希望通過這場音樂之旅，鼓勵每一位聽眾都能勇敢走出自己的舒適圈，跳出固有的框架，大膽地去追求自己的夢想，做到自己想做的事。一向鬼妹仔的衛蘭，個性率直隨心，近年離開舊唱片公司成為獨立音樂人，內向的性格讓她在這音樂旅程上面對不少困難，同時亦成長不少；由過往可能只專注演出之外，現在則需要在台前幕後都盡心打磨，更多的是親力親為，從歌曲的表達方式到舞台表演的每一個細節，她都用心鑽研，力求做到最好，只為給無數粉絲的期待一個最真誠的回應。

衛蘭4月在廣州開演唱會。

這次巡演衛蘭投放的心思非常多，由主題構思、服裝造型設計、選曲等等，無不細緻研究和挑選，盡心盡力地籌備一個感動觀眾的演出；衛蘭對自己亦非常嚴格，積極Keep Fit，由拍攝宣傳海報開始已狀態極佳，每日保持做運動和健康飲食生活，務求以最佳狀態與大家見面。拍攝宣傳海報時， 衛蘭表現得十分期待，她直言已經很久沒有開演唱會了，歌迷一直私訊她，當有計劃巡演時，自己一直很想公佈，終於今天等到可以官宣的日子，希望歌迷們都會喜歡和支持。

衛蘭更透露：「現在心情其實很興奮，巡演的尾站一定會回來香港，很想和陪伴了我20 年的歌迷一齊慶祝。」除了巡演，籌備新歌更是進行的如火如荼，衛蘭希望聽眾可以看到她更多的一面，從她的音樂和藝術感受到她內心的一面。剛剛衛蘭亦完成了《聲生不息》音樂綜藝節目錄影，與不同歌手們的合作和演出讓她吸收了不少舞台經驗，現場演出一如以往的穩定，狀態如此佳的她已急不及待想與歌迷近距離接觸，透過音樂和歌聲回願與展望這20年的音樂生涯。