陶喆演唱會哽咽唱《愛愛愛》致敬方大同 激動喊唱：你永遠都在！

有「華語R&B教父」之稱的陶喆闊別紅館舞台17年後，於3月1、2日於紅磡體育館舉行《陶喆 SOUL POWER II 世界巡迴演唱會 - 香港站》。昨晚（1日）首場演出全場爆滿，座無虛席。樂迷熱情高漲，陶喆更唱出《小鎮姑娘》、《天天》、《流沙》、《普通朋友》、《蝴蝶》等多首金曲。

陶喆闊別紅館舞台17年後，於3月1、2日於紅磡體育館舉行演唱會。

昨日（1日）較早時分，方大同的經理人公司證實方大同於上月21日病逝，享年41歲。當晚，陶喆演唱經典歌曲《流沙》後，突然靜下來，變得嚴肅又沉痛，哽咽說：「就在今天（3月1日），我們得知了一位優秀的音樂人，離開了我們——方大同。」陶喆沉靜後表示：「We will miss you forever。我相信對很多人來說，這是一件很悲傷的消息。」陶喆又提到，台上兩位樂手——音樂總監 Fergus Chou 和吉他手張德銘，都曾與方大同合作多年。他坦言，雖然自己與方大同並不十分熟悉，但方大同的音樂一直給予他力量、溫暖與感動。

陶喆指自己雖然跟大同沒有很熟，但是他的音樂給了自己很多力量、溫暖，很多的感動。

陶喆指自己雖然跟大同沒有很熟，但是他的音樂給了自己很多力量、溫暖，很多的感動，又向現場觀眾說：「可不可以大家允許我，還有我們，對方大同致敬，表達對他的思念。謝謝大同帶給我們這麼多的溫暖，這麼多的愛，謝謝。」說罷，即獻唱方大同的代表作《愛愛愛》。而在歌詞最後，陶喆更將歌詞唱成「我愛故我...你永遠都在！」。

陶喆哽咽唱《愛愛愛》向方大同致敬。

而演唱會尾聲，陶喆大派彩蛋，全新單曲預告片段也在香港演唱會上毫無預警下驚喜釋出，全場驚喜尖叫！而在圈中人緣甚好的陶喆，昨晚不單止坐滿歌迷，更加高朋滿座，不少圈中朋友捧場，包括：張艾嘉、蘇永康、蔡一智與太太和女兒等。今晚將繼續展開香港站第二場演出。