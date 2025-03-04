環球前高層黃劍濤出山組新公司神燈娛樂　傳將簽約呢位實力唱將

環球唱片大中華區董事總經理黃劍濤（Duncan）在2023年正式離任，離開掌管了16年的唱片公司，當時他曾表示想提早退休，不過近日有消息指，Duncan於2024年6月與一位前環球高層成立了名為「神燈娛樂」的新公司（Duncan Repertoire of Entertainment,Artistes Management（Dream）Limited 神燈娛樂有限公司），主力搞演唱會和藝人部，首個大計便是任賢齊《齊跡2025世界巡迴演唱會》的澳門站。揀蟀方面，Duncan都會以前環球藝人為首選，有指首位被他羅致旗下的，便是唱家班側田。

環球唱片大中華區董事總經理黃劍濤（Duncan）掌管公司16年，在2023年正式離任，獲同事歡送。

「神燈娛樂」為任賢齊《齊跡2025世界巡迴演唱會》澳門站的主辦單位之一。

側田當年是超級新人王，被金牌大風的黃柏高一手捧紅，後來甚少現身香港市場，北上發展並移居泰國等地。不過2022年Duncan極力邀請他加盟環球，先後為他舉行三藩市、洛杉磯、大西洋城和馬來西亞的《側田FRESH START CONCERT 2022》巡迴演唱會；直至2024年，側田約滿離開環球，目前為自由身。報道指側田尚未答應Duncan邀請，而其工作夥伴只回覆傳媒說暫時不作回應。

2022年Duncan極力邀請側田加盟環球，先後為他舉行三藩市、洛杉磯、大西洋城和馬來西亞的《側田FRESH START CONCERT 2022》巡迴演唱會。（資料圖片）

有指Duncan首位想簽的藝人為側田，不過側田暫未答應。（資料圖片）

Duncan自80年代起於香港唱片界闖出名堂，除環球外，先後效力過華納唱片、正東唱片、百代唱片、Music Icon等，捧紅過多位天王巨星，張國榮、林子祥、關淑怡等都是其好友。不過在環球的後期，屢被指以「放養」方式經營旗下藝人，令Gin Lee、陳凱詠等潛力歌手先後離巢，又未有花太多時間捧P1X3L、曾彼特等新生代歌手；加上雖然與TVB破冰，但又與商台鬧翻，令環球歌手在最多人關注的《叱咤》頒獎禮中未見曝光，或成績未如理想，最終他提早退休。