周杰倫啟德演唱會超時會否趕觀眾走？ 主辦方分享一些看法

「世界格蘭披治桌球大獎賽」周二（4日）在啟德體藝館展開，但比賽超時，賽會竟然叫觀眾離場，事件令觀眾相當不滿，翌日文化體育及旅遊局局長羅淑佩見記者時主動提及事件，她形容昨晚情況不理想，而未來啟德體育園主場館將有多場演唱會舉行，樂迷亦擔心會否未完場又要「走先」？就事件《香港01》訪問寶輝娛樂老闆謝嘉豪Simon，他亦分享一些看法。

周杰倫啟德演唱會將於6月27至29日舉行。

演唱會超時屬正常

「演唱會over run(超時）係好普通嘅事，有時啲觀眾唔走㗎，大家應該都經歷過觀眾係咁叫encore，我哋又係真係盛情難卻，歌手又會上去唱多一、兩隻歌啦，呢啲通常容易發生係演唱會尾場，通常我哋都會同場館傾定，『今晚有機會可能over run少少』，我哋作為主辦有呢個責任，因為演唱會入面可能有兩三萬人，一定要同相關單位溝通好，我哋可能有機會超時少少，同埋如果係突然間以來嘅超時，演唱會期間可能有啲機器壞咗，補返個時間唱，可能超時十幾分鐘，通常嚟講場館，同我哋之間默契好，繼續畀觀眾聽完演唱會先走，呢個係慣例。」

世界格蘭披治桌球大獎賽」香港站周二晚（4日）比賽未結束，但大會因超時將觀眾趕走，令在場觀眾相當不滿。（趙子晉攝影)

啟德體育園主場館舉辦演唱會22:30要完場

「(以前紅館係咁，啟德攪演唱會都係咁處理？），啟德好似規定唔可以遲過過十點半嘅（22:30 只限演唱會，運動項目不限）），好似有咁嘅情況，首先唔好講，佢規定到幾點鐘先啦，而譬如話演唱會over run咗，跟住趕觀眾走，你點樣去趕走啲觀眾呢，幾萬人佢哋會鼓譟喎，唔係一件簡單事嚟，演唱會其實可以控制，因為encore我哋可以同歌手溝通，如果真係唔能夠超時，我哋會通知歌手最多唱多一隻歌好喇，如果唔係觀眾可能冇車走㗎，但體育節目就隨時會超時亦好難控制，所以同演唱會有啲唔同。」

「啟德桌球事件」發生後，文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦回應事件，寶輝娛樂老闆謝嘉豪Simon覺得羅局長回應同處理都非常好，亦有責成主辦單位處理退票，覺得政府非常關注啟德體育園。（鄭子峰攝）

謝嘉豪Simon其公司舉辦過不少大型演唱會，他對於啟德體育園場館及配套措施暫時相當滿意，他說：「我覺得行去場館沿途嘅指示係好足夠，咁大型嘅場館要行少少路係正常，因為可以無咁擠湧同場無咁危險，無論你邊到行過去場館都好容易，（有冇咩要改善？）我覺得要畀場館正式營運一陣先，我太早評價對佢哋唔公平，做咗幾個演唱會先啦，我哋今次就守「尾門」啦，之前有Coldplay，謝霆鋒、五月天、林俊傑，我哋有啲『著數』，因為守後面。」

周杰倫演唱會月底再公開發售

除了演唱會超時安排外，寶輝娛樂老闆謝嘉豪Simon亦有好消息給樂迷，他說：「最近座位有調整，遲啲大約月底可以再公開發售，但唔多嘅，希望可以畀到歌迷係買到，因為調整座位要先得場館，消防同意先得，所以大家留意我哋官方網站宣布，但大家千祈唔好係啲不法網站買飛。」