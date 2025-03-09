五月天演唱會香港站｜5月啟德開三場　門票$555起共七個價位

啟德體育園主場館的開騷檔期爭崩頭，繼Coldplay、周杰倫及謝霆鋒及林俊傑後，五月天今日（9日）亦宣布將於5月9至11日，在啟德主場館連開三場演唱會，履行「五月之約」。換言之，他們將成為第一支於啟德主場館開騷的亞洲樂團！

五月天將成為第一支於啟德主場館開騷的亞洲樂團！

去年天團「五月天」於中環海濱舉行七場「回到那一天」 25 週年巡迴演唱會香港站，跟樂迷渡過了一段難忘又興奮的時光。今年五月天由中環海濱移師至香港全新場館「啟德體育園主場館」開唱，不單為樂迷帶來全新感受，連五月天亦期待著這份滿滿的新鮮感。

今天，「五月天」正式宣佈，將於2025年5月9、10、11日在全新啟德體育園主場館舉行，由特高娛樂、大岳娛樂、LIVE NATION TAIWAN主辦，相信音樂協辦的《MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG 五月天 [#5525 回到那一天] 25週年巡迴演唱會 香港站 · 展新啟航版》。

五月天宣布將於啟德主場館開演唱會。

五月天每次來港開唱，總能掀起五迷瘋搶門票的熱潮。這一次，五月天將帶著全面升級的5525香港站再度降臨，讓這場音樂盛宴回憶之旅任性前行，一路與你為五。在全新場館，全面升級的舞台上，五月天將攜手巨型五球舞台設計，打造震撼的視覺效果，搭配頂級聲光技術，為樂迷呈現一場高規格鉅獻。

五月天將攜手巨型五球舞台設計，打造震撼的視覺效果，搭配頂級聲光技術，為樂迷呈現一場高規格鉅獻。

五月天特別強調：「這次演唱會不只是回憶之旅，而是一次展新啟航。太平山下和你再乾一杯，再聚細數25年點點滴滴。」，五月天將與五迷一同回顧音樂路上的點滴時光，在這座嶄新的音樂殿堂中，再次掀起屬於五月天的狂熱浪潮！而這次，五月如約 光榮返場，邀請樂迷們一起來到這座最頂級的演唱會場地，與五月天再度並肩同行。

本次演唱會門票將於3月18日至20日，由東亞銀行信用卡開放優先訂票，每張票價分別為：港幣HK$1,855 / HK$1,555 / HK$1,355 / HK$1,155 / HK$955 / HK$755 / HK$555，公開發售日期則將稍後公佈，五迷們密切關注官方詳細售票資訊，請持續關注特高娛樂 / 大岳娛樂 / LIVE NATION TAIWAN / 相信音樂的社交平台資訊，以免錯過這場別開生面的5525香港站！

演唱會每張票價分別為：港幣HK$1,855 / HK$1,555 / HK$1,355 / HK$1,155 / HK$955 / HK$755 / HK$555，公開發售日期則將稍後公佈。

MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG 五月天 [ #5525 回到那一天 ] 25週年巡迴演唱會 香港站 · 展新啟航版



演出日期：2025年5月9日(五)、10日(六)、11日(日)

地點：啟德主場館

演出時間：晚上7時

優先訂票：3月18日-20日

票價：港幣HK$1,855 / HK$1,555 / HK$1,355 / HK$1,155 / HK$955 / HK$755 / HK$555

公開發售詳情：有待公布

