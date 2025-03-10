盧巧音闊別3年4月26再臨麥花臣 與樂迷回憶相伴成長時間綫

盧巧音（Candy Lo）相隔3年再度用音樂和樂迷分享音樂旅程，繼2022年6月舉行Candy Lo Timeline Concert，三年後同樣以Timeline時間綫為主題，展現盧巧音豐富的音樂歷程。

盧巧音將於2025年4月26日（星期六）於旺角麥花臣場館舉行《麥花臣節X盧巧音 時間綫II演唱會2025》，是次演唱會由森立演藝主辦及JIO出品，協辦單位包括：星傳文化娛樂、本地舞台、Fortune、GloWorx、一鳴娛樂及森護娛樂，並由香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）冠名贊助，演唱會門票將於3月12日（星期三）網上預售，3月18日（星期二）公開發售，想和盧巧音零距離重溫與開啟這段音樂旅程的樂迷，記緊撲飛了。

選在2025年重新啟航 分享音樂與心靈時間綫

對於相隔3年再一次辦個唱，盧巧音表示 : 「今次演唱會與三年前比較，訊息傳遞與氣氛都有改變，三年前演唱會感覺比較沉實，氣氛亦比較深沉。而今次雖繼續以Timeline為題，未必係一個延續，可以講係一個重溫，將時間綫嘅概念再次活現喺觀眾眼前。」就因為有著新體驗，她特別選在2025年重新啟航，嶄新演繹她於音樂與心靈的時間綫。

如有時光機 最想回到20歲

至於每個人對時間的感覺總有不同，Candy 說 : 「時間對我嚟講，其實係一個概念，每個人心目中嘅概念都有主觀性，我覺得我哋係活喺過去、現實與未來嘅混合當中。 如果有時光機，我希望重返到20歲嘅時候，可以再從頭開始過，將所有嘢都做得更加好!」

從搖滾性格走到減碳人生

《麥花臣節X盧巧音 時間綫II演唱會2025》，將以「重溫」和「創新」為主軸，帶出7大人生階段：RE - VISIT、RE - EXPLORE、RE - SET、RE - ALIGN、RE - START、RE – CLAIM和RE – IGNITE。

「我冇諗過要點樣劃分7大人生階段，反正人生都係等食、等瞓、等死，只係由我哋自己點樣將唔同階段活得更有意義，更有內容，到老嘅時候再回望，覺得自己冇枉過亦冇後悔就得! 」

樂迷在今次演唱會能細味盧巧音由初出道的強烈搖滾性格，到近年追求健康減碳的生活品味，她希望今次可以藉歌聲與歌迷一起回憶彼此之間相伴成長的時間綫。

Candy:期待歌迷睇完演唱會感受有得著

問到對今次個唱會否有何期望?她說:「我對演唱會冇特別期望，以平常心看待，反而希望觀眾帶著輕鬆心情來睇，到演唱會結束離開時候，可以攞到啲嘢走，例如回憶……，大家一齊返到以前成長嘅片段，一齊回顧過去嘅自己，大家都有得着。」

演唱會資訊：

由香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）冠名贊助 《麥花臣節X盧巧音 時間綫II演唱會2025》

門票優先預售日期：2025年3月12日(星期三)12:00pm起，於www.offgrid.day 發售。

公開發售門票時間：2025年3月18日（星期二）12:00pm起，於ticket.cast-event.com/candylotimeline2 發售。

票價：VIP - HKD 980元 / CAT 1 - HKD 780元 / CAT 2 - HKD 580元

場地贊助：麥花臣場館、麥花臣節

優先預訂：OFFGRID：門票優先預售日期：2025 年 3 月 12 日(星期三) 10:00AM - 3 月 16 日(星期日) 11:59PM ，於 www.offgrid.day 發售

售票平台：ticket.cast-event.com/candylotimeline2

全力支持：洺城會、Parkland 、New Balance

支持機構：KKBOX（排名不分先後）

有關演唱會的更多信息，請關注官方臉書專頁

出品方FB：www.facebook.com/jikasei.io

主辦方IG: www.instagram.com/sumsuprememedia

座位表僅供參考，主辦方有權更改座位編號，恕不另行通知！

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圖片說明：

盧巧音candy lo要與樂迷在演唱會上再一次以歌聲同行音樂歷程

盧巧音將於4月舉行《麥花臣節X盧巧音 時間綫II演唱會2025》

盧巧音從搖滾性格走到減碳人生,在演唱會上亦會和大家分享

《麥花臣節X盧巧音 時間綫II演唱會2025》海報

《麥花臣節X盧巧音 時間綫II演唱會2025座位表