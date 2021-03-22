流行經典50年｜龍婷曾奪央視比賽總冠軍　仲同TVB曾經有牙齒印？

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-22 00:30

無綫（TVB）音樂節目《流行經典50年》自2017年來，一直邀請不同歌手及藝員透過歌聲向經典作品致敬。臨近4月4日最後一集，節目更邀請來自不同界別的素人上節目獻唱，今日（21/3）播出的一集就有「旺角小龍女」之稱的龍婷。

今晚有份表演的龍婷，其實早在街頭表演圈唱出名堂。（資料圖片）

或許年輕一輩對龍婷這個名字並不熟悉，她出生在內地瀋陽，移居香港後，在4年前已經在旺角西洋菜街行人專用區唱歌，主要翻唱鄧麗君的作品，翌年「殺街」後不定時在中環碼頭及西九文化區街演。2019年參加央視歌唱節目《星光大道》獲得總冠軍後一炮而紅，在2020年《春晚》更壓軸登台獻唱。在疫情下，龍婷已經沒有任何街頭演出，但在疫情初期，《東張西望》誤用3月中龍婷的表演片段，更稱她罔顧月底實施的限聚令，經查證後節目在4月作公開道歉。

她目前自組製作公司，以獨立歌手身份繼續發展，期間推出10首原創歌曲，當中有3首是廣東歌。這次在環星娛樂安排下，於電視台獻唱鄧麗君《千言萬語》，她在YouTube拍片宣傳時指：「我都睇咗幾年，我都喺度諗咩歌叫做經典，終於有機會上呢個節目唱歌畀大家聽，好多謝有呢個機會。」