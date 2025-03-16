楊丞琳自爆40歲唔敢講「嬲嬲豬」　5月來港開騷要學好廣東歌

楊丞琳今日（16日）在香港出席記者會，宣布《LIKE A STAR世界巡迴演唱會-香港站》將於5月4日在亞洲國際博覽館 Arena舉行，大批樂迷清早已到商場等候，拿起「香港粉絲支持妳 世一 Rainie」Banner應援，商場二、三樓都企滿粉絲大叫「楊丞琳」。

楊丞琳將於5月4日喺亞博開騷。

Rainie以露腰性感tee亮相，又多次拉開毛毛披肩，大騷「馬甲線」纖腰，氹得粉絲好開心，而且更全程用廣東話對答：「我今天真係很興奮，還有點緊張，因為好耐冇同大家見面，同埋好耐冇講廣東話！我學了一句『老Best』去形容好友，Fans們都是我的『老Best』，約定你地5月4日見！」不過Rainie卻不斷嫌自己廣東話差，期間Rainie說：「我廣東話真係退步好多，我嬲嬲豬啊！」Rainie笑言「嬲嬲豬」一詞是否仍適合自己，仲自爆已經40歲。

Rainie七年沒在香港舉行個唱，她表示很掛住Fans，自爆呢次個唱會演出廣東歌，以答謝Fans多年支持！：「我愛你哋呀！從你地嘅聲音可以聽到你地真的很掛念我，聲音有點慘、有些走走的音。」她表示來港開演唱會，想把握機會見好友阿Sa，笑指二人上次只有1小時見面！

楊承琳話自己廣東話退步。