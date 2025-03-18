Billy Choi首次舉行個唱獲王菀之驚喜現身 Marf被即興拉上台合唱

本地Hip-hop歌手 Billy Choi （蔡承恩）前晚（15日）踏上麥花臣舞台,舉行首個個人演唱會《成就解鎖》,當晚現場全場爆滿氣氛高漲，Billy以能量爆棚的演出，加上多達7組重量級嘉賓驚喜助陣，讓全場樂迷瘋狂沸騰。

Billy Choi首次舉行個唱。

Billy Choi首次舉行個唱。

演唱會以震撼前奏揭開序幕，Billy以《死靚仔》、《廢老》、《麥當勞》等歌曲，貫徹他一貫幽默又鋒利的音樂風格，引起全場共鳴。在演出期間Billy提到，剛出道時曾遭受不少批評，但他並沒有選擇網上爭辯，而是用音樂回應，當晚演唱的《講經》正是他對這段經歷的最佳詮釋。Billy特別在觀眾區中央開闢一條通道，多次走下舞台，與歌迷近距離互動，不時與粉絲擊掌、合唱、合照。

Billy以《死靚仔》、《廢老》、《麥當勞》等歌曲，貫徹他一貫幽默又鋒利的音樂風格，引起全場共鳴。

Billy特別在觀眾區中央開闢一條通道，多次走下舞台，與歌迷近距離互動。

Billy特別提到自己的成長背景，並播放影片交代部分成員已離開公司，他感慨地說：「其實好鍾意同肥仔、東成合作嘅歌，但始終緣份到就會離別。」隨後，他以《夠鐘》，唱出對過去合作夥伴的感激與祝福。 演唱會特別邀請了波仔Boris（黃浚銘）及前光頭幫成員阿奇擔任表演嘉賓，三人合唱《Aim High》，重現當年立下夢想的決心。阿奇更與Billy聯手演繹《哮喘》及 Medley《Hustle Don’t Play / 柴灣角街 / 天水圍Gang Gang》，將現場氣氛推向高潮。

阿奇更與Billy對唱掀起全場高潮。

Billy Choi更與Jessica以動感編舞演繹最新合唱歌曲《分手》。

當Billy演唱《演技》時走向觀眾席，發現COLLAR成員 Marf（邱彥筒）正坐在台下觀賞演出，即興邀請Marf上台，笑言：「一場嚟到不如上台唱首歌啦！」全場觀眾聞言立即歡呼，氣氛瞬間升溫。Marf在觀眾的熱烈歡呼下，爽快答應Billy的邀請，合唱了《無常》及《分心》，兩人默契十足的演繹，讓全場觀眾超驚喜！

Billy即興拉Marf上台合唱。

Billy即興拉Marf上台合唱。

另外，王菀之以壓軸嘉賓身份現身，加入Billy與Teddy唱《王菀之嘅歌鼓勵人》，她說：「其實我也是用這首歌來鼓勵我自己的。」獲全場歡呼。Encore重唱《成就解鎖》後Billy更「插水」跳入觀眾區，全場觀眾興奮到極點。

王菀之以壓軸嘉賓身份現身。