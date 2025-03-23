姜濤擔任圭賢個唱嘉賓被一句說話嚇窒　苦練韓文獲讚唱得好

韓國男子天團Super Junior成員圭賢昨晚（22日）在澳門舉行《KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' in MACAO》。圭賢先以一曲〈Restart〉打頭陣，隨後以廣東話「大家好，我係圭賢」跟台下粉絲打招呼，又跟粉絲講笑，不停說「靜靜地」，叫粉絲不時提醒他唱抒情歌時要鎮定。這次是圭賢在澳門的首個個人演唱會，他感到非常興奮，搞笑表示：「我唱抒情歌時都好擔心，怕大家聽不明歌詞，所以大家要每日都聽我的歌，聽得多就會理解的了。」

韓國男子天團Super Junior成員圭賢昨晚（22日）在澳門開騷。

以廣東話冧粉絲。

在今年1月的香港站，圭賢邀請張敬軒（軒公）擔任嘉賓，二人並且合唱了廣東歌《隱形遊樂場》。今次來到澳門站，圭賢邀請了MIRROR成員姜濤擔任嘉賓，當圭賢演唱《A Million Pieces》至中段現身，二人先來合唱《A Million Pieces》，圭賢大讃姜濤韓文「非常之犀利」、「比我好」，為人謙虛：「你唱歌好好、又靚仔，是99年出世嗎？很年輕，我88是你的『爸爸』。」

圭賢邀請姜濤做嘉賓。

圭賢認係姜濤「88」意指爸爸。

一句「我是你的爸爸」令怕醜的姜濤措手不及，笑爆全場。 姜濤坦言今次能夠和圭賢前輩合作，覺得好開心和榮幸，是好好的學習機會，所以十分珍惜，席間又介紹自己來自MIRROR，好像他來自Super Junior，很希望未未來有機會團體間合作。 姜濤又說， 為了今次演出花了不少功夫， 起初用韓文拼音學習， 同時逐個字用中文拼音，又向韓國翻譯請教怎樣唱才標準，務求演出當日不用依靠字幕機就可以唱出來。

姜濤與圭賢唱《好得太過份》。

二人交換簽名唱片。

此外，二人再度深情演繹姜濤作品《好得太過份》，互動連連，姜濤坦言媽媽很愛看韓劇，今晚更是座上客，令圭賢即時找姜濤媽媽，並擺出心心，非常可愛。而圭賢則表示為唱好這首歌，練習到凌晨四時，令台下粉絲起哄，雀躍萬分。圭賢又向粉絲表示之後回韓國，便要忙於音樂劇的演出，並唱出《Nights Without You》，大騷唱功。

圭賢即時找姜濤媽媽，並擺出心心。