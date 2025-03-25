Nowhere Boys10周年音樂企劃啟動 《給失敗者的一封信》派送力量

寰亞樂隊Nowhere Boys成軍10周年，以全新創作音樂企劃做紀念，過往的作品主要寫他們的故事和想法，今次決定以別人的故事為創作藍本，他們化身郵差叔叔，以作品鼓勵樂迷。首支作品《給失敗者的一封信》MV，就在布置成郵局的場景拍攝，他們更玩繞口令「郵差叔叔送信純熟迅速送出」，考起番書仔鼓手Nate，他以英語版反擊。

新歌《給失敗者的一封信》由Nowhere Boys包辦作曲和監製，他們與新晉樂隊Turbulent的主音Zackery一同編曲，而Oscar擔任填詞及MV導演。主音Van說：「雖然新歌係『給失敗者』，但訊息係正面、鼓勵。喺某一個範疇唔成功，有可能因為唔適合、或者遊戲規則唔啱玩，可以去試吓其他地方。只要一日仲有生命，仲未斷氣，都唔應該謝幕，都可以試新嘢！」

今次音樂企劃共有4首歌，第一首《給失敗者的一封信》已上架，之後的作品主題取決於樂迷的故事。Nowhere Boys將設郵箱收集信件，以決定餘下3封「信」的主角。Van說：「我哋邀請大家親筆寫信畀我哋『Nowhere郵局』，睇吓大家有咩要幫忙、想要咩能量，再決定下首歌嘅對象。今年我哋10周年，為答謝身邊支持我哋咁耐嘅樂迷，今年所有歌都為大家寫。同時我哋亦學習放下自我，透過旋律、歌詞和訊息直接將能量交畀樂迷。」

提到親筆寫信，Nate表示旅行時寫名信片，而低音結他手Hansun透露學生時代與「筆友」通信。其實他們經常收到樂迷親筆信，Van說：「去年演唱會完咗，我哋收到好多fans嘅信，寫嘅說話都好warm、好鼓勵。」