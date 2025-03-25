旨呈一連兩日「靈車Busking」迫爆旺角街頭 翌日被警察勸籲離開

樂隊「享樂團 」主音旨呈，今年單飛成2025年成樂壇男新人，曾參加《 全民造星3 》的他上年應九龍殯儀館邀請，舉辦香港第一個殯儀館音樂會 《熟悉的音樂x不熟悉的葬禮》，當時以生死教育為主題，加上在殯儀館舉行，引起網絡不少的討論。然而，經過上次音樂會有關生死教育令獲益良多，所以今年４月將舉行這個殯儀館音樂會的延續《走先喇！音樂再告別式殯儀生死音樂會！》，今次將會以一個喪禮形式的音樂會呈現，而且還會邀請一些將不久於世特的嘉賓來為他們舉行一個真正的告別式。

在剛過去的週末，旨呈為音樂會造勢，去了旺角舉行一連兩日的快閃Busking。第一日的Busking已引來不少途人圍觀及支持。為了令觀眾有個沉浸式體驗，旨呈在第一日更特意借來靈車及棺材放到現場，「眼見好多人都對殯儀音樂會都有好多忌諱，同埋都聽到好多未了解件事嘅人對今次個概念質疑，所以不如我直接落街以busking方式想大家了解多啲，其實借來靈車同棺材都係想同大大家一齊探討生命與死亡呢個議題，並透過音樂傳遞呢個信息。」旨呈說。

眼見第一天反應理想而且順利完成，第二天卻發生了「小插曲」，在演唱中途被警察勸籲離開，但有busking經驗的旨呈習以為常：「對上一次我喺銅鑼灣busking都試過有被警察勸籲過，不過無辦法啦。」