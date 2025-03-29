區子琳Paula Au獨立發展出單曲　首度自資拍MV︰同學仔仗義相助

創作歌手區子琳 （Paula Au） ，近日發佈她獨立發展後的首支個人作品《I'm not 18 or 22》，首度以全英文創作，親手包辦作曲及填詞，深刻表達了成長過程中的迷惘與勇敢面對人生挑戰的信念。Paula 希望透過這首歌，讓所有不再是 18 或 22 歲的樂迷得到共鳴與慰藉，提醒大家無論年齡如何變化，初心和夢想仍然值得堅持。

創作歌手區子琳 （Paula Au)），近日發佈她獨立發展後的首支個人作品《I'm not 18 or 22》，首度以全英文創作，親手包辦作曲及填詞。（唱片公司提供）

Paula 表示：「曾經我都有一段時間感到好迷惘，唔知未來究竟會係點，同埋歲數上都已經唔再係 18 或 22 歲，開始擔心未來的方向。不過同好多前輩、同輩甚至係爸爸媽媽傾訴後，佢哋俾咗好多動力同建議我，果一刻我先真真正正覺得一切都係心態嘅問題，重要嘅唔係年齡，而係我們用咩心態去面對人生。對我嚟講，我而家覺得人生係一個旅程，重點係要享受沿途嘅風光，活得自在，開心同有意義先係我嘅人生格言。所以我希望呢首歌可以陪伴同鼓勵大家：無論係未到18/22歲仲讀緊書嘅，定係過咗18/22歲嘅你哋，都可以搵到屬於自己的方向，搏盡無悔！」

這次 MV 的拍攝對 Paula 而言亦極具意義，因為邀請了自己的好朋友們參與演出，MV 中的「同學仔」全是她最好的朋友仗義相助。（唱片公司提供）

Paula 為了新歌《I'm not 18 or 22》MV，更親手製作雙層草莓忌廉蛋糕，作為MV中更有一個特別的象徵物，蛋糕上的生日牌寫著歌名，代表著兒時的夢想與現實間的對比。蛋糕通常出現在生日慶祝中，象徵著年齡的增長，亦代表著意識到自己已經不再是 18 或 22 歲的那種感覺。Paula 分享：「今次揀雙層草莓忌廉蛋糕作為MV重要道具，係因為自己有一個特別的回憶，我每年生日都一定要食蛋糕，有一年屋企人唔記得咗買，我難過到喊咗成晚。所以，今次嘅 MV 希望透過蛋糕去呈現成長嘅心境變化，希望可以喚起樂迷對過去願望嘅回憶，並提醒自己不忘初心。」

MV入面個雙層草莓忌廉蛋糕，都是親手做。（唱片公司提供）

這次 MV 的拍攝對 Paula 而言亦極具意義，因為這是她獨立後第一次發佈新歌，她邀請了自己的好朋友們參與演出，MV 中的「同學仔」全是她最好的朋友仗義相助。最難忘的一幕是她坐在購物車內，讓朋友們推著她移動，結果轉得太快讓她感到暈眩又驚慌，成為拍攝現場最搞笑的一刻。

Paula補充：「《I'm not 18 or 22》對我嚟講係人生篇章嘅新一頁，所以係一首好有意義嘅歌。除咗係我獨立後的第一首作品，亦是一封信寫俾所有成長緊嘅朋友，希望大家能夠係喱首歌入面得到無限嘅溫暖同力量，無論遇到咩困難都好，我哋都可以一齊行落去！」