區瑞強將迎70歲大壽曬冷爆肌黑膠碟　30歲兒子罕現身激似兩兄弟

殿堂級歌手區瑞強（Albert）將於5月9及10日假灣仔伊利沙伯體育館舉行《區瑞強70大SHOW 2025》演唱會，趁着演唱會舉行在即，Albert為答謝一眾歌迷，在今日（29/3）下午率先在紅磡舉行《區瑞強70大SHOW——絕版珍藏CD分享會》，跟歌迷朋友見面，並帶同歷年來灌錄近100款絕版珍藏黑膠唱片及CD，讓歌迷購買心頭好之餘，還趁着難得機會，即場為歌迷簽名和合照。而區瑞強跟胞弟區瑞明、胞妹區桂芬和兒子Adrian區昕進亦有現身支持。

區瑞強入行超過50載，首次舉行簽名會，心情興奮。

區瑞強其中一張珍藏黑膠碟就是1983年推出的《鼓浪嶼》，封面照由葉青霖攝影。

區瑞強跟胞弟區瑞明（左一）、胞妹區桂芬（左二）和兒子Adrian區昕進（右一）合照留念。

區瑞強推出超過100張唱片，活動上帶了不少珍藏黑膠碟和CD到場。

Albert在活動上表示，每年都會舉行個人演唱會跟歌迷見面，今年7月31日將迎來70歲，決定寓開騷於慶生，只此一次跟歌迷在演唱會預祝生辰，更笑言：「我唔怕畀人知我幾多歲㗎！」還即場問台下歌迷，「我今日似幾多歲？」有歌迷答似30歲，Albert搞笑回應：「你咁講又誇張啲，我個仔就係30歲，但係有遊客以為我同個仔係兩兄弟！」Albert又認為人生得後生，並不是最重要，「最緊要啲歌後生，能夠歷久常新，傳頌落去。」

區瑞強推出超過100張唱片，活動上帶了不少珍藏黑膠碟和CD到場。

歌迷即場購買大量唱片，給偶像區瑞強簽名留念。

有歌迷除簽唱片外，還帶同結他到場，給偶像區瑞強簽名留念。

有歌迷帶埋下一代到場見偶像，區瑞強開心跟小粉絲合照。

Albert入行超過50載，能在最愛的音樂路上盡情發揮，感恩結識眾多志同道合的歌迷朋友，能孕育無數經典金曲，多得歌迷沿途的支持和鼓勵，這份緣份實屬難能可貴。當日活動，歌迷見到偶像Albert表現得極之興奮，有不少歌迷除即場購買珍藏唱片，還帶同私人珍藏給偶像簽名；而Albert見到大批歌迷一早到場支持，亦相當感動，「人生第一次搞簽名會，多謝歌迷咁支持，真係好開心。」Albert又預告演唱會時，會好好答謝一眾歌迷，「我預計至少會唱30首歌，但歌唔需要鬥多，反而份情一定係最深。」