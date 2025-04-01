梁釗峰宣布離巢結束13年合作　轉做獨立歌手：是時候體驗無常

每年4月1 日愚人節，總是特別多消息宣布，是真是假都引起更大討論。繼試當真在愚人節宣布將會停止更新後，出道多年的C AllStar成員梁釗鋒，亦宣布離開合作13年的寰亞，轉做獨立歌手。



C AllStar成員梁釗鋒宣布離開合作13年的寰亞。（IG：@callstarcf）

C AllStar梁釗鋒上載多張與工作伙伴的合照。（IG：@callstarcf）

C AllStar梁釗鋒上載多張與工作伙伴的合照。（IG：@callstarcf）

C AllStar梁釗鋒上載多張與工作伙伴的合照。（IG：@callstarcf）

釗鋒上載多張與工作夥伴的合照，不捨留言：「對的，我離開寰亞了。不捨，當然許多啦🥲難得公司上上下下都錫自己，冇錯，係上上下下左左右右都錫，我成日講公司無是非，團結，互助互愛，呢啲都係由衷發自真心說話.... 當然不捨。13年多，生於斯，長於斯。沒有太多離愁別緒，我也很愛我的團隊們，只是暫停共事關係，搖身直呼好友知己吧。」

C AllStar梁釗鋒望跳出Comfort Zone選擇離巢。（IG：@callstarcf）

C AllStar梁釗鋒望跳出Comfort Zone選擇離巢。（IG：@callstarcf）

C AllStar梁釗鋒望跳出Comfort Zone選擇離巢。（IG：@callstarcf）

C AllStar梁釗鋒與公司上下感情要好。（IG：@callstarcf）

C AllStar梁釗鋒與公司上下感情要好。（IG：@callstarcf）

C AllStar梁釗鋒與公司上下感情要好。（IG：@callstarcf）

C AllStar梁釗鋒與公司上下感情要好。（IG：@callstarcf）

C AllStar梁釗鋒與公司上下感情要好。（IG：@callstarcf）

突如期來的離巢消息，釗鋒指雙方是和平分手：「離開原因，沒半點不可告啦，純粹人就是沒有永遠的安逸，是時候體驗無常，讓新模式介入生命，簡稱: 跳出Comfort Zone😄大家好，我係梁釗峰，獨立歌手，多多指教🙇🏻‍♂️P.s. to MA fam, 很愛你們，真的，多謝你們懂我，是我的運氣，原諒我不善辭令，暫寄托文字，然後心底記着你們的好。」

C AllStar梁釗鋒將轉做獨立歌手。（IG：@callstarcf）

C AllStar梁釗鋒將轉做獨立歌手。（IG：@callstarcf）