陳健安新歌結他Solo彈足過百Takes　邀陳穎欣拍MV空檔一齊餵羊

陳健安日前推出新歌《不遲不早》，以自身經歷為題，表達每個人都有屬於自己的時間線，無需跟別人比較，按照自己的節奏生活才能感到快樂自在。他分享中學時曾留級、中七又自修了一年，大學亦比同學遲一年畢業，雖然比別人慢了三年，但他感恩說：「唔會因為比人遲而有怨言，每個人都有自己嘅時間線，嗰三年嘅經歷成就咗而家嘅我。」

陳健安日前推出新歌《不遲不早》，以自身經歷為題，表達每個人都有屬於自己的時間線，無需跟別人比較，按照自己的節奏生活才能感到快樂自在。

《不遲不早》由安仔與賴映彤（小彤）共同作曲、小彤負責編曲，周耀輝填詞，安仔對歌詞讚不絕口，說：「頭一、兩句已經講緊我嘅故事，『多麼多麼彎曲的半生、多麼蹺蹊的一剎』，好多謝耀輝填咗一份意義深遠嘅歌詞畀我。」歌曲中的結他Solo更由安仔親自彈奏，他說：「嗰日喺小彤屋企錄咗差唔多3個鐘，彈8個Bar，超過100 Takes先成功彈到大家而家聽到嘅版本。」

歌曲中的結他Solo更由安仔親自彈奏，他透露錄了超過100 Takes！

新歌MV由Oscar執導，講述隕石撞地球後的末日故事，找來陳穎欣（Yanny）擔任女主角。MV中，Yanny一改以往的喜劇形象飾演為人生努力奮鬥的角色，安仔大讚她表現出色，說：「少啲見你演文戲，Oscar同我都覺得呢部分嘅你好好睇，觀眾都未必睇過你呢一面。」Yanny笑言：「通常拍MV都係做人女朋友，一係開心甜蜜，一係狠心飛人。（安仔：釗峰都搵你做過！）係呀，但今次完全同你冇交流，大家都為咗人生奮鬥。」雖然安仔與Yanny沒有同場演出，但他拍攝完畢後仍留在現場，更出動私伙相機為對方拍攝花絮靚相。另外，拍攝現場有三隻綿羊，安仔和Yanny趁着空檔餵飼綿羊，雖然場主提醒羊爸爸較惡，但當牠看見食物時，便主動親近，十分可愛。

新歌MV找來陳穎欣（Yanny）擔任女主角，Yanny一改以往的喜劇形象飾演為人生努力奮鬥的角色，安仔大讚她表現出色，說：「少啲見你演文戲，Oscar同我都覺得呢部分嘅你好好睇，觀眾都未必睇過你呢一面。」

雖然安仔與Yanny沒有同場演出，但他拍攝完畢後仍留在現場，更出動私伙相機為對方拍攝花絮靚相。

安仔和Yanny趁着空檔餵飼綿羊。

雖然場主提醒羊爸爸較惡，但當牠看見食物時，便主動親近，十分可愛。

羊仔好為食！

安仔直言與Yanny有不少共通點，例如都由組合轉為單飛，他又感恩表示去年的作品《戀愛腦之死》近期突然受到更多關注，認為時機難以預料。安仔說：「你永遠唔知個時機係幾時，大家要按照自己嘅節奏同標準去定義何謂成功。」Yanny認同說：「節奏慢嘅人都有自己嘅時間線，啲人成日話幾多歲要做啲咩，其實都係你自己去設計，唔應該每個人都一樣。」