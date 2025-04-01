張國榮離世22周年丨陳淑芬與長情「哥」迷上寶福山拜祭一片花海

今日（4月1日）是「哥哥」張國榮離世二十二周年，陳淑芬（陳太）與兒子陳家豪、「哥哥」生前好友 連炎輝、「哥哥」前助手Kenneth及譚明玉(羅文妹妹) 等，聯同近五百位來自香港、內地、日本、韓國等的「哥」迷，齊聚沙田寶福山，向這位永恒的偶像致意。

今日（4月1日）是「哥哥」張國榮離世二十二周年。

永遠懷念張國榮。

二十二年過去，大家仍在繼續寵愛張國榮，陳太特別訂製由紫玫瑰組成的「22」心型花飾，象徵「哥」迷22年不變的摯愛。而各地的「哥」迷也紛紛送上別緻的花牌，寶福山上花海一片。長情的日本「哥」迷，每年4月及9月都會親自來港送上千羽鶴，這次摺製代表「哥哥」生辰日期的912隻粉紅色千羽鶴綴以嬌豔的櫻花配飾，借春風表達「哥哥」在他們心中永遠盛放。

陳淑芬每年都會去拜哥哥張國榮。

陳淑芬以「22」心型花飾送上祝福給張國榮。

為感謝「哥」迷對「哥哥」永恒的關愛和支持，陳太特別印製限量紀念卡，正面印上張國榮的經典舞台造型與親筆簽名，背面印有「哥」迷會會歌 - 《Dear Leslie》的歌詞，這歌是2016年「哥哥」60誕辰時送給「哥哥」的禮物。

左起： 陳家豪、「哥哥」前助手Kenneth、譚明玉、陳淑芬、連炎輝、哥哥好友。

明年( 2026年) 9月12日是「哥哥」70歲誕辰，許多「哥」迷一直請求陳太再為「哥哥」舉行紀念活動，陳太因此呼籲大家可把意見電郵給「哥」迷（info@lesfanmily.com），蒐集「哥」迷的心意為「哥哥」獻上一份最真摯的70誕辰禮物。

深圳「哥」迷。

香港「哥」迷。

武漢「哥」迷。

廣州「哥」迷。

韓國「哥」迷。

日本「哥」迷。

⁠陳淑芬與日本「哥」迷帶到香港的千羽鶴。