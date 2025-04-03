謝霆鋒留意到網民呻演唱會一票難求：我私人送20張演唱會飛俾大家

謝霆鋒相隔25年終於再開演唱會！謝霆鋒將於今年4月尾在啟德主場館舉行《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，消息一出立即全城哄動，門票一發售就被秒殺，簡直是一票難求。雖然之後宣布加開兩場，但一樣被秒殺，不少網民都表示撲個空。

謝霆鋒《進化 Evolution》演唱會2025宣布終極加場。

擔不到門票的網民紛紛在社交平台哀嚎，更表示今次錯過了要等25年。謝霆鋒亦意到網民的訴求，昨日（2日）發文表示知道大家都買不到門票：「最近都仲有好多人DM我/Tag我話買唔到飛，好想睇我演唱會，不如咁啦！多嘅我真係冇辦法，我私人送20張演唱會飛俾大家，但係我未諗到點樣送俾大家，等我諗吓先。」有網民竟然留言更貼上25年前的演唱會門票問：「可摸耳用四份一世紀前嘅飛換領？」

謝霆鋒真的很關心大家買不到門票。

有網民問可唔可以用25年前嘅演唱會門票換。(thread@chefnicookies)

謝霆鋒真的很關心大家買不到門票，除了送門票外，他立即拿出第二款的禮物送給大家，就是神秘盲盒，大家都很想知道這盲盒是什麼：「你哋話我送20張演唱會飛邊度夠滿足晒咁多人，又話攞到嘅機會好渺茫，你哋嘅訴求，我完全聽到晒，但我手頭上只可以攞到20張飛送俾你哋！不過我又諗到第二樣禮物送俾大家！ 就係再加送演唱會神秘盲盒，名額20個，但神秘盲盒係乜嘢就唔同大家講住，不如等我諗吓點樣送啲飛同演唱會神秘盲盒先，再畀啲時間我。」