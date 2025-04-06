CHILL CLUB頒獎禮2025得獎名單｜Anson Lo拎年度歌手及男歌手金獎
《CHILL CLUB推介榜 年度推介24/25》於今晚（6日）6時半在啟德體育園體藝館舉行，ViuTV同步進行現場直播。本年度樂壇盛事以「人人樂壇 音樂第一」為主題，表彰香港樂壇的優秀歌手、歌曲及幕後製作人。頒獎禮共設立21個獎項頒發予不同的歌手，而「人人樂壇年度歌曲大獎」及「年度歌手」除線上外，亦增實體票站，首增實體投票讓歌手到場拉票。
2145 「人人樂壇 年度歌手大獎」
Anson Lo盧瀚霆
2140 「Chill Club年度男歌手」
金獎：Anson Lo盧瀚霆
銀獎：姜濤
銅獎：Ian陳卓賢
2135 「Chill Club年度女歌手」
金獎：Gin Lee李幸倪
銀獎：陳蕾
銅獎：Jace陳凱詠
2133 「人人樂壇 年度歌曲大獎」
Anson Lo盧瀚霆《Hey Hey OK!》
2130 「Chill Club 歌手推介歌曲大獎」
林家謙《普渡眾生》
2110 「Chill Club年度樂隊」
金獎：Dear Jane
銀獎：The Hertz
銅獎：Rover
2108 「MOOV大數據至尊歌手」
排名不分先後：姜濤、Ian陳卓賢、MC張天賦
2055 西川貴教驚喜亮相擔任嘉賓。
2043 「Chill Club年度唱作歌手」
金獎：林家謙
銀獎：馮允謙
銅獎：Ian陳卓賢
2039 「Chill Club年度組合」
金獎：MIRROR
銀獎：COLLAR
銅獎：Lolly Talk
2032 「Chill Club年度新人男歌手」
金獎：Tiger邱傲然
銀獎：Arvin曾傲棐
銅獎：Bernard Chan
2025 「Chill Club年度新人女歌手」
金獎：李芯駖
銀獎：林愷鈴
銅獎：Irene林芊瑩
2025 「Chill Club年度新人組合」
金獎：Rover
銀獎：VIVA
銅獎：Locksmiths開鎖佬
2005 徐浩奪得「Chill Club年度監製」
2004 黃兆銘獲頒「Chill Club年度編曲人」
2003 陳詠謙奪得「Chill Club年度填詞人」
2001 吳林峰奪得「Chill Club年度作曲人」
1928 音樂第一 歌曲獎（跳唱歌曲）
Marf邱彥筒《TXT OR CALL》
張天穎《低調》
姜濤《黑月》
1926 音樂第一 歌曲獎（節奏藍調歌曲）
洪嘉豪《黑玻璃》
AGA江海迦《Unfamiliar City》
Kiri T《至少做一件離譜的事》
1911 音樂第一 歌曲獎（搖滾歌曲）
Dear Jane《多謝你自己》
Jer柳應廷《筆觸男孩憂鬱之死》
陳蕾《0.1秒後的世界》
1904 音樂第一 歌曲獎（流行歌曲）
張敬軒《青春告別式》
馮允謙《會再見的》
MC張天賦《說謊者》
1906 洪助昇奪得「現場衣著獎」
1858 盧冠廷獲頒「Chill Club終身成就獎」
頒獎典禮準時於6點半開始，Joey Tang率領Chill Club band與Lucky 6演奏《愛愛愛》向已故方大同致敬，其後一眾歌手陸續出場。當中以陳蕾及陳凱詠透視造型最性感。