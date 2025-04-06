CHILL CLUB頒獎禮2025得獎名單｜Anson Lo拎年度歌手及男歌手金獎

《CHILL CLUB推介榜 年度推介24/25》於今晚（6日）6時半在啟德體育園體藝館舉行，ViuTV同步進行現場直播。本年度樂壇盛事以「人人樂壇 音樂第一」為主題，表彰香港樂壇的優秀歌手、歌曲及幕後製作人。頒獎禮共設立21個獎項頒發予不同的歌手，而「人人樂壇年度歌曲大獎」及「年度歌手」除線上外，亦增實體票站，首增實體投票讓歌手到場拉票。



《CHILL CLUB推介榜 年度推介24/25》ViuTV同步進行現場直播。

2145 「人人樂壇 年度歌手大獎」

Anson Lo盧瀚霆

Anson Lo奪得「人人樂壇 年度歌手大獎」。（節目截圖）

2140 「Chill Club年度男歌手」

金獎：Anson Lo盧瀚霆

銀獎：姜濤

銅獎：Ian陳卓賢

Anson Lo奪得「Chill Club年度男歌手」金獎。（節目截圖）

姜濤奪得「Chill Club年度男歌手」銀獎。（節目截圖）

Ian陳卓賢奪得「Chill Club年度男歌手」銘獎。（節目截圖）

2135 「Chill Club年度女歌手」

金獎：Gin Lee李幸倪

銀獎：陳蕾

銅獎：Jace陳凱詠

Gin Lee李幸倪奪女歌手金獎。（直播畫面）

陳蕾奪女歌手銀獎。（直播畫面）

陳凱詠奪女歌手銀獎。（直播畫面）

2133 「人人樂壇 年度歌曲大獎」

Anson Lo盧瀚霆《Hey Hey OK!》

Anson Lo盧瀚霆憑《Hey Hey OK!》奪年度歌曲大獎。（直播畫面）

2130 「Chill Club 歌手推介歌曲大獎」

林家謙《普渡眾生》

林家謙《普渡眾生》奪歌手推介歌曲大獎。（直播畫面）

2110 「Chill Club年度樂隊」

金獎：Dear Jane

銀獎：The Hertz

銅獎：Rover

Dear Jane奪年度樂隊金獎。（直播畫面）

2108 「MOOV大數據至尊歌手」

排名不分先後：姜濤、Ian陳卓賢、MC張天賦

姜濤。（直播畫面）

2055 西川貴教驚喜亮相擔任嘉賓。

西川貴教。（直播畫面）

2043 「Chill Club年度唱作歌手」

金獎：林家謙

銀獎：馮允謙

銅獎：Ian陳卓賢

林家謙奪唱作歌手金獎。（直播畫面）

馮允謙奪唱作歌手銀獎。（直播畫面）

2039 「Chill Club年度組合」

金獎：MIRROR

銀獎：COLLAR

銅獎：Lolly Talk

MIRROR。（直播畫面）

COLLAR。（直播畫面）

Lolly Talk。（直播畫面）

2032 「Chill Club年度新人男歌手」

金獎：Tiger邱傲然

銀獎：Arvin曾傲棐

銅獎：Bernard Chan

Tiger邱傲然奪新人男歌手金獎。（直播畫面）

MIRROR成為在台下為Tiger歡呼。（直播畫面）

Bernard Chan。（直播畫面）

Arvin曾傲棐。（直播畫面）

2025 「Chill Club年度新人女歌手」

金獎：李芯駖

銀獎：林愷鈴

銅獎：Irene林芊瑩

李芯駖奪新人女歌手金獎。（直播畫面）

林愷鈴銀獎。（直播畫面）

Irene林芊瑩。（直播畫面）

2025 「Chill Club年度新人組合」

金獎：Rover

銀獎：VIVA

銅獎：Locksmiths開鎖佬

Locksmiths開鎖佬。（直播畫面）

VIVA。（直播畫面）

Rover。（直播畫面）

2005 徐浩奪得「Chill Club年度監製」

2004 黃兆銘獲頒「Chill Club年度編曲人」

2003 陳詠謙奪得「Chill Club年度填詞人」

陳詠謙。（直播畫面）

2001 吳林峰奪得「Chill Club年度作曲人」

吳林峰。（直播畫面）

1928 音樂第一 歌曲獎（跳唱歌曲）

Marf邱彥筒《TXT OR CALL》

張天穎《低調》

姜濤《黑月》

姜濤。（直播畫面）

姜濤粉絲。（直播畫面）

1926 音樂第一 歌曲獎（節奏藍調歌曲）

洪嘉豪《黑玻璃》

AGA江海迦《Unfamiliar City》

Kiri T《至少做一件離譜的事》

洪嘉豪。（直播畫面）

AGA。（直播畫面）

Kiri T。（直播畫面）

1911 音樂第一 歌曲獎（搖滾歌曲）

Dear Jane《多謝你自己》

Jer柳應廷《筆觸男孩憂鬱之死》

陳蕾《0.1秒後的世界》

Dear Jane。（直播畫面）

Jer。（直播畫面）

陳蕾。（直播畫面）

1904 音樂第一 歌曲獎（流行歌曲）

張敬軒《青春告別式》

馮允謙《會再見的》

MC張天賦《說謊者》

MC張天賦。（直播畫面）

馮允謙。（直播畫面）

張敬軒雖然未能來到現場，但仍然有拍片。（直播畫面）

1906 洪助昇奪得「現場衣著獎」

洪助昇。（直播畫面）

1858 盧冠廷獲頒「Chill Club終身成就獎」

盧冠廷。（直播畫面）

頒獎典禮準時於6點半開始，Joey Tang率領Chill Club band與Lucky 6演奏《愛愛愛》向已故方大同致敬，其後一眾歌手陸續出場。當中以陳蕾及陳凱詠透視造型最性感。

（直播畫面）