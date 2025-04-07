Coldplay演唱會｜一文睇清場地規則+交通安排 限制攜帶多樣物品

英國樂隊Coldplay香港站4場巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》即將於明日（8日）在啟德體育園開鑼，演唱會主辦方Live Nation HK陸續在社交平台公布場地規則與限制，禁止觀眾帶多樣物品入場，GoPro相機、平板、望遠鏡等，一律不得帶入場內。

英國樂隊Coldplay香港站4場巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》即將於明日（8日）在啟德體育園開鑼。（IG圖片）

英國樂隊Coldplay香港站4場巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》即將於明日（8日）在啟德體育園開鑼。（IG圖片）

場地規則與限制攜帶物品

主辦方Live Nation HK公布了場地規則與限制攜帶物品，並指⁠進入場館前，須接受手提袋、背包檢查。38 X 30 X 20 厘米 (15 X 12 X 8吋) 以上手提袋、背包禁止帶進表演場內。⁠所有專業相機、攝錄機 、 GoPro 相機、可拆式鏡頭相機、長焦鏡頭、平板電腦、手提電腦、自拍棍、腳架、錄音器材、望遠鏡均禁止帶進表演場內。⁠禁止觀眾帶任何即棄膠樽裝飲品的空樽 、玻璃瓶/杯、鋁罐、保溫瓶/杯、不銹鋼瓶/杯入場，但准許帶容量不多於600毫升的塑料或者硅膠水樽進場，超過600毫升容量則不可。

Coldplay演唱會Live Nation HK今公布「場地規則與限制攜帶物品」名單。（IG/livenationhk）

Coldplay演唱會Live Nation HK今公布「場地規則與限制攜帶物品」名單。（IG/livenationhk）

另外，觀眾年齡及身高限制方面，主辦方表示， 企位區只限12歲或以上及身高不少於140釐米的觀眾進入；坐位區只限3歲或以上人士。如觀眾不符合年齡及身高限制將被拒絕進場。

Coldplay演唱會Live Nation HK今公布「場地規則與限制攜帶物品」名單。（IG/livenationhk）

票務安排

主辦單位建議，觀眾可在活動日子前到Cityline指定地點取票，活動當日就可以輕鬆地進入會場。

【票務查詢】

於演出當天亦能於以下地點的Cityline自助取票機提取門票：

1. Cityline 自助取票機

2. Cityline 票務處

3. Klook 票務處

4. Cityline 換領門票地點（僅適用於受影響的HKD 1,399門票顧客）

5. 啟德青年運動場場外 – 10AM - 10PM

6. 啟德體藝館地下大堂 – 10AM - 10PM

7. Infinity 門票換領 （只限演出當日換領）

8. 啟德體藝館地下大堂 – 3PM - 8PM

票務安排。（IG/livenationhk）

票務安排。（IG/livenationhk）

票務安排。（IG/livenationhk）

入場交通安排

啟德體育園在活動當天將不設公眾停車位，觀眾能使用公共交通工具前往啟德體育園，包括：港鐵屯馬線至啟德站 (D出口) 或宋皇臺站 (D出口)⁠、超過40條巴士路線從港島、九龍及新界各區前往⁠、的士、渡海小輪、私家車。

入場交通安排。（IG/livenationhk）

入場交通安排。（IG/livenationhk）

入場交通安排。（IG/livenationhk）

入場交通安排。（IG/livenationhk）

入場交通安排。（IG/livenationhk）

活動指南⁠

《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》活動指南

日期：2025年4月8、9、11、12

時間：晚上8時

地點： 啟德體育園

普通門票觀眾入場時間 General Admission Time：5PM⁠

*注意：一經掃描門票進場後，如需離開則不得再次進入啟德主場館⁠

節目日程

3:00 PM | 入場安全檢查Security Checkpoints ⁠

4:00 PM | Ultimate Spheres Experience ⁠

4:30 PM | Kubik Experience/ Floris Early Entry Experience ⁠

5:00 PM | 普通門票觀眾 General Admission⁠

演出時間

6:10 PM | ELYANNA⁠

7:00 PM | MARF⁠

8:00 PM | COLDPLAY⁠

⁠*注意事項⁠

1. 請參照門票上所屬入場閘口安排⁠

2. 預留足夠時間以進行安檢及驗票流程⁠

3. 我們建議以輕便裝束觀看演唱會⁠

4.如有攜帶限制攜帶物品，請預留足夠時間到行李寄存區存放物品⁠

5. 一經掃描門票進場後，如需離開則不得再次進入啟德主場館

場地地圖。（IG/livenationhk）

周邊活動及有關設施

1. 行李寄存

開放時間｜2PM - 11PM （或直至提取行李完畢）

- 啟德體藝館地下（途經中央廣場）

- 啟德青年運動場外（近安檢站2）

*由於行李寄存區位置有限，建議以輕便裝束觀看演唱會

*主辦方稱，物主須對所寄存的物品承擔一切損失，主辦單位及場地恕不對任何寄存物品的遺失、損毁或偷竊負責。

2. 周邊活動 東營

- AIA 特色互動裝置

- Global Citizen

- 綠色時刻基金會

- 同路舍（ImpactHK）

3. 周邊活動 啟慶滙

KultureCity 休憩室

4. 餐飲設施

- 美食海灣

開放時間：星期五至星期日 12PM - 8PM

- 啟德零售館

開放時間：星期一至星期日 10AM - 10PM

5. 失物認領 近閘口F詢問處

行李寄存資訊。（IG/livenationhk)

離場交通安排

觀眾當日演出完畢後可參閱「離場易」，了解更多實時離場路線資訊。觀眾能使用以下公共交通工具離開啟德體育園：

1. 港鐵啟德站（D出口）或宋皇臺站（D出口）

2. 特別巴士｜宋皇臺道特別巴士上落客區（有關路線請參照圖片）

3. 巴士｜超過40條路線從港島、九龍及新界各區離開

4. 跨境巴士｜啟德主場館地面的旅遊巴停泊處（請從閘口H離開）

5. 的士｜宋皇臺道的士上落客區

6. 私家車｜馬頭角道私家車上落客區