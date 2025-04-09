Coldplay演唱會｜超靚企位挑戰體能　一環節令粉絲感到美中不足

Coldplay啟德演唱會《Coldplay：Music Of The Spheres World Tour》昨日（8日）正式開始，作為盛事之都這個演唱會成敗有決定性，而昨日《香港01》自費企位$1,399感受一下，究竟入場安檢要多久？場內空氣流通與否？音響設備如何？最後是整個演唱會體驗。

要近距離一睹Coldplay風采，買企位是必需，如果更想靠前一點，需要一定體力付出，至少要企幾個鐘。（鍾冠全 攝影）

黃金企位開騷前五個鐘排隊

Coldplay首場演唱會萬眾期待，但大家都非常留意入場程序及需時，因為先前有不少演唱會或頒獎禮，都出現入場排長龍，安檢很久未放行的情況，令觀眾相當不滿，但昨日排隊進場相當順利，$1,399門票要在X閘位排隊，位置在啟德Dorsett酒店後面，如果由啟德港鐵站出口步行過去大概需時25分鐘，沿途指示充足又有不少警員方便「問路」，令觀眾十分方便就找到X閘位。

手持$1,399企位門票要在X區排隊，總算「有瓦遮頭」排得舒適。（鍾冠全 攝影）

入場安檢、派手帶、眼鏡三分鐘完成

不過企位對體力是一大挑戰，尤其想得到黃金企位，可以近距離欣賞到Coldplay主音Chris Martin是需要一定付出！昨日由15:30開始排隊，之後到16:50可以去安檢，大會先放20人去安檢，而工作人員逐個「check bag」，不過過程快速、順利，不用一分鐘就完成，之後開始發放手帶及眼鏡，整個過程大約三分鐘完成，完成一批之後再放另一批觀眾去安檢。

安檢，派手帶整個過程不需手帶，冷氣足夠不會排到「成身汗」。（鍾冠全 攝影）

需要跑動爭取有利位置

完成安檢程序，就開始步入會場，接近入口觀眾就開始興奮，如果有有夠利位置，是需要急步行，有些心急觀眾更以跑一百米方式衝向舞台，不過在場保安亦會溫馨提示呼籲大家不用狂奔，佔據有利位置之後就開始頗漫長的等待，因為入到場大約17:00，要到18:00才有第一位暖場嘉賓Elyanna表演，即是你要站在原地一個小時，如果想去洗水間就可能失去有利位置，故強烈建議大家入場少喝水，筆者就欠缺看演唱會經驗所以相當後悔。

舞台中間靚位是粉絲必爭之地，越接近場區，粉絲按奈不住開始全速跑入場中。（鍾冠全 攝影）

企位超逼但不焗促

企位主要都是忠粉，所以等待期間是有「人貼人」情況，但場館冷氣充足，即使逼到尤如朝早九點搭地鐵，依然感受到清凉，令站著等開騷的時間比較容易度過，如果有朋友同行時間容易消磨，有些觀眾亦會坐下來等待。

而Marf@COLLAR大約在19:00開始表演，場中音響效果理想，但其他位置就不得而知，不過首場過後網上亦沒有太多人提及音響問題，相信都滿足到觀眾要求。

Marf@COLLAR演出精彩與Chris Martiin同台合唱一段，還得到對方力讚。

開騷三首歌令你忘記排隊痛苦

Marf 大約表演半小時，之後到20:30才到主角Coldplay出場，如果15:30排隊開始計算，即大約等五小時就可以看到Coldplay表演，絕對是體能大挑戰，建議穿著舒適有氣墊運動鞋，雖然等待時間漫長痛苦、煎熬，但當近距離看到正式表演其實相當值得，尤其開場三首歌《Higher Power》《Adventure of a Lifetime》《Paradise》，即使你不是忠粉，只是開騷前臨急抱佛腳「溫書」依然會樂在其中，在場有音樂、舞台燈光及漫天氣球，視聽配合完美，令你先前排隊五小時的痛苦一掃而空。

企位觀賞Coldplay感受更深，尤其開首場中滿佈氣球很夢幻。（鍾冠全 攝影）

演唱會沒煙花粉絲失望

整個演場會都接近圓滿，但如果作為粉絲會感到美中不足，就是在演唱會沒有煙花這個環節、這是Coldplay演唱會很簽名式的表演，在Youtube 看到其他地方的Coldplay演唱會大部份都有煙花表演相當震撼，儘管由入場一刻已知沒有煙花，但其實啟德場館是有條件放煙花，但最後這環節取消了，如果盛事要與國際看齊，至少Coldplay演唱會體驗都要與外國一樣吧？