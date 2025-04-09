Coldplay演唱會｜Coffee讚Marf為港增光：一巴一巴大力冚熄啲負評

一連四場的《Coldplay：Music Of The Spheres World Tour》演唱會，昨晚（8日）假啟德體育園舉行，而女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）就擔任暖場嘉賓，表現不但獲Coldpay主音大讚「Amazing」，網上亦一片好評。

但其實起初大會公布由Marf擔任暖場嘉賓時，有聲音曾批評Marf未夠班，或覺得「點解會係佢？」、「點解唔搵其他歌手？」等等，幸好Marf並沒有被負評擊倒，以精彩跳唱炸爆舞台，就連海外的Coldplay迷都有讚她，她的社交平台followers一夜間亦暴增。

林芊妤（Coffee）都有在社交平台撰文撐Marf，形容她好叻女，「一巴一巴大大力咁冚熄啲負評」。Coffee指：「香港人應該支持香港人，尤其係有才華嘅年輕人，因為佢地正在好努力地為香港爭光。」她說最初公布暖場嘉賓消息時，見到外面有很多負評，她已經想「啲人使唔使咁mean？」

Coffee續說：「直至琴晚開始睇到好多marf唱we pray 既表演片段，真係起晒雞皮同埋由心入邊感動出嚟～無論係肢體動作唱歌跳舞同壓台感都好好睇，一個22歲嘅女仔要壓得住個場一啲都唔簡單，仲要係之前咁多負評同時咁大個場咁大壓力之下，背後付出咗嘅努力唔會有人知道有幾多，佢今次真係一巴一巴大大力咁冚熄啲負評，叻女！」

Coffee表示幾年前睇《全民造星IV》時，她與老公已異口同聲覺得這個女仔好有魅力，希望她能繼續發光發亮、為港爭光，她說自己星期五也將去睇Coldplay，十分期待。當有人指Marf其實才22歲，但已經能踏上國際舞台演出，Coffee更問：「我今朝都問緊自己22歲做緊啲乜🤣 應該係做錯嘢嘅時候」。