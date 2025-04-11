陳慧琳演唱會2025香港｜門票優先訂票攻略 7月紅館連開8場480起

陳慧琳香港演唱會2025｜樂壇天后陳慧琳Kelly為慶祝入行30周年，於今年7月11至20日假紅館舉行八場，由渣打優先理財及財富方案呈獻、Star Talent Limited主辦《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》，渣打信用卡客戶將於4月28日開始優先訂票，5月7日起公開發售。演唱會將以「結界」為主題，帶領樂迷穿越時空，重溫Kelly 30年音樂旅程。演唱會並特別打造兩條延伸式舞台，突破紅館傳統框架，讓觀眾體驗前所未有的近距離與Kelly互動，演唱會資料如下：

陳慧琳演唱會2025香港｜詳情

《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》

呈獻：渣打優先理財及財富方案

主辦：Star Talent Limited

日期：2025年7月11-13 /15-16 /18-20日

時間：晚上8時15分

地點：紅磡香港體育館

票價：HK$1280/ 680/ 480

2025年4月29日至5月2日(適用於所有渣打信用卡客戶)

陳慧琳演唱會2025香港｜優先訂購詳情

優先訂票網站：priority.cityline.com, 優惠套票

優先訂票日期：

2025年4月28日(適用於渣打國泰 Mastercard®️客戶)；

2025年4月29日至5月2日(適用於所有渣打信用卡客戶)

票價：HK$1280/ 680/ 480

陳慧琳演唱會2025香港｜公開發售資訊

公開發售日期：2025年5月7日

公開售票網站：城市電腦售票網：www.urbtix.hk

公開發售門票旅遊套餐：https://hk.trip.com/travel-guide/trip-events/150451504

Kelly在2023年開展了《陳慧琳Season 2》巡迴演唱會，先後走過澳門、內地、馬來西亞及美加等地，苦等兩年終於成功搶到紅館檔期，在今年7月舉行八場演唱會，看似是終極一站，同時也是巡迴的新一章，Kelly說：「剛巧今年是入行30周年，好開心入紙成功搶到紅館檔期，所以今次演唱會除了融入《Season 2》的元素外，還會為歌迷全新打造獨特體驗，包括全廣東話歌、全新歌衫，有大家諗到的經典歌同新歌外，亦有一些舊歌一直想唱但無唱，總之希望大家入我的『結界』開心玩一晚。」

今次演唱會更會以創新舞台設計震撼樂迷，主舞台將延伸出兩條超長舞台，讓Kelly能與歌迷拉近距離，舞台同步配以頂尖燈光、視覺特效，展現Kelly三十年不變的魅力，務求打造一場跨越時空的音樂盛宴。 Kelly說，「30年來歌迷的支持是我最大的動力，這次演唱會是送給他們的禮物，希望每個人都能在這個『結界』裡找到屬於自己的回憶。」