Coachella｜Lady Gaga相隔8年演出唱足2個鐘 Lisa性感造型掀高潮

美國大型音樂節Coachella與美國時間周五開鑼，剛出新碟《Mayhem》的天后Lady Gaga打頭陣演出，除了熱唱新碟中《Bloody Mary》、《Abracadabra》等多首歌曲及經典歌《Poker Face》、《Alejandro》、《Bad Romance》等，如個人演唱會般唱足2小時。

Gaga相隔8年再於Coachella演出。（VCG）

Gaga相隔8年再於Coachella演出。（VCG）

今次是Gaga自2017年後再為Coachella演出，當年因Beyoncé懷上龍鳳胎而臨時退出，由Gaga頂上演出。在演出中，Gaga還原了不少經典造型，包括《Paparazzi》的拐杖，而Gaga亦花了很多心思設計舞台，整體效果亦令人驚歎。

Gaga還原了不少經典造型，包括《Paparazzi》的拐杖。（直播畫面）

Gaga花了很多心思設計舞台。（VCG）

而成功打入歐美市場的韓團BLACKPINK成員Lisa亦以個人身分演出，唱出新歌《New Woman》、《Elastigirl》、《Born Again》等，更換上不同性感造型亮相，驚艷大批網民。BLACKPINK另一成員Jennie，還有男團ENHYPEN則分別於周日及周六在Coachella演出。

Lisa驚喜亮相。（直播畫面）

Lisa驚喜亮相。（直播畫面）

造型性感！（直播畫面）

Lisa驚喜亮相。（直播畫面）

Lisa驚喜亮相。（直播畫面）

此外，英國殿堂級樂隊Queen結他手Brian May演出，22歲新人王Benson Boone驚喜亮相，並唱出Queen的經典歌《Bohemian Rhapsody》掀起全場高潮。

新人王Benson Boone唱出Queen的經典歌《Bohemian Rhapsody》。（VCG）