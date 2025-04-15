Coachella｜Jennie性感熱舞　Green Day煙花意外射中觀眾似恐襲

美國年度盛大音樂節《Coachella》延續每年都會在兩個周末舉辦的傳統，於本月12至14日，以及19至21日舉行。繼BLACKPINK泰籍成員Lisa首日演出後，另一位成員Jennie於昨日（14日）登場。雖然Jennie唱出多首節奏強勁的歌曲，不過網民對於Jennie的表現唔收貨。

Jennie性感演出。（Getty Images）

Jennie性感演出。（Getty Images）

不過網民就表示Jennie很快就露出疲態，對其表現唔收貨。（Getty Images)

Jennie以紅色牛女性感造型亮相，大曬纖腰及長腿，一口氣唱出《Filter》、《Mantra》、《Handlebars》、《Star a war》、《F.T.S.》及《Like Jennie》等多首快歌，更有Kali Uchis一起合唱歌曲《Damn Right》場內氣氛高漲，其隊友Lisa及Rosé都在台下撐場。不過對於Jennie的演出，網民反應兩極，有人讚Jennie勁歌熱舞帶動氣氛，但部分網民卻指Jennie很快就露出疲態，還有人質疑她「咪嘴」。

其隊友Lisa及Rosé都在台下撐場。（IG圖片）

今年Coachella的演出歌手陣容強勁，除了有Lady Gaga、Lisa、Jennie之外，還有千禧年代爆紅的樂隊Green Day及饒舌歌手T-Pain，不過Green Day演出時卻鬧出意外小插曲。

千禧年代爆紅的樂隊Green Day唱爆Coachella。（Getty Images）

有不少8、90後網民指Green Day的演出掀起集體回憶。（Getty Images）

在尾聲放煙花環節，部份煙花誤射向樂迷，造成棕櫚樹着火，大會工作人員嘗試疏散人群，消防員則迅速到場滅火。火勢撲滅後，Green Day的演出繼續。有網民將片段分享到X（前身為Twitter），有目擊者形容一度以為是恐襲，他的右耳亦因煙火的爆炸聲而暫時失聰。Green Day與主辦商發言人其後向傳媒表示事件中無人受傷。