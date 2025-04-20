黃淑蔓為DSE考生打氣唱歌 雲浩影望寰亞開騷想表演吞劍

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）每個星期邀請不同歌手朋友，為DSE考生們在寰亞音樂的YouTube Channel開Live唱歌和傾偈。本周邀請「仙氣女神」雲浩影（Cloud）擔任嘉賓。

Cloud分享溫書心得，說：「我唔贊成考試前夕通宵讀書，我考DSE嗰陣晚上九點瞓，半夜三點起身，養足精神去溫習，更容易入腦。」Feanna說：「我都唔贊成通宵讀書，因為我試過讀到五點，仲有兩小時就要去試場，所以唔敢瞓，怕瞓過頭，結果通宵無瞓好無精神。所以適當嘅溫書計劃係好重要，唔好臨急抱佛腳。」

她們最難忘考試期間老師的打氣金句，Feanna說：「老師話：不要再吃苦的年紀選擇安逸！我覺得好有意思，我哋而家就係可以吃苦嘅年紀，即係『少壯不努力，老大徒傷悲』！」Cloud說：「我最記得老師同我講，凡事盡力而為，就算唔成功都唔係世界末日！而我自己就想同各位考生講：『活在當下』，如果呢一刻溫書好攰就去休息吓，唔好諗返轉頭，亦都唔好擔心未來，做好依家呢一刻就得啦！」她透露會一邊吃喜歡的零食和飲珍珠奶茶，一邊溫習。

有留言建議寰亞音樂歌手一同舉行演唱會，她們拍手叫好。Cloud笑說：「好提議，我哋公司人才濟濟，大家十八般武藝，一定好精彩。（你表演甚麼？）我表演吞劍。」在旁的Feanna笑說：「我表演心口碎大石！」Cloud說：「我哋公司每位歌手唔只唱歌好聽，仲會有好多驚喜，如果寰亞Family真係辦演唱會，大家一定睇得好開心。」又有留言問公司哪位男歌手最靚仔？她們異口同聲「馮允謙」，Feanna說：「因為我哋喺公司係同一team，我梗係私心投Jay！」Cloud笑說：「Jay係我哋公司『最上鏡先生』，因為佢個頭最細，我個頭都唔算大，但係同佢一齊做嘢都真係幾難做！」