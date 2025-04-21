Justin Bieber現身音樂節疑吸食大麻 行為怪異眼神空洞惹人擔憂

美國年度盛大音樂節《Coachella》延續每年都會在兩個周末舉辦的傳統，於本月12至14日，以及19至21日舉行，有不少名人巨星都有參加音樂節。Justin Bieber亦有現身，不過有網民拍得Justin疑似在吸食大麻，行為怪異兼眼神空洞，其精神狀況令大批網民感到擔憂。

Justin Bieber近年多次被指行為怪異。（Getty Images）

有不少網民在Coachella音樂節現場偶遇Justin Bieber，並將片段分享到TikTok。從片中可見，Justin在音樂節附近舉行的私人派對中，疑似吸食大麻，之後更垂下頭不動。在另一片段，赤裸上身的Justin正在吸食香煙或疑似大麻，之後更與友人隨歌起舞，卻因全身癱軟而靠在友人身上，更需要友人攙扶。

Justin疑似吸食大麻。（threads）

之後垂下頭沒有反應。（threads）

另一片段看到Justin赤裸上身垂下頭不動。（threads）

需要友人攙扶。（threads）

眼神空洞。（threads）

有大批網民看到片段後都表示Justin的眼神空洞，更指Justin Bieber的精神狀態令人擔憂：「看到他這樣很令人心痛」、「嚇到我 他真的是一個父親嗎？他只是個孩子」、「他還好嗎？究竟他發生什麼事？」、「他只剩下空殼，沒有生命沒有靈魂」，更有人指為何Justin的行為不令人放心，其家人及妻子Hailey都沒有在旁照顧他。