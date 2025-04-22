洪卓立為演唱會禁食89小時　竟因流感食藥倒肥5kg：又餓又病又脹

去年開始，洪卓立（Ken）於內地舉行《The Other Planet巡迴音樂會》，日前來到中山最後一站，現場三千人的座位全場館爆滿。不過開show前Ken患上流感，而且禁食89小時後不單止沒有減磅，反而「報復式反彈」激增5kg，認真慘情！

洪卓立（Ken）於內地舉行《The Other Planet巡迴音樂會》，日前來到中山最後一站，現場三千人的座位全場館爆滿。

為了以最佳狀態見fans及演出，Ken開show前進行地獄式禁食，不過89小時完結後隨即患上流感，食藥食到水腫之餘，原本減掉的4kg唔見影更「賺」多了5kg！Ken不禁苦笑道：「餓完又病，病完又脹，好彩開show前調整得切。」雖然Ken帶病上陣，但完全沒有影響表現。粉絲亦十分「貼心」，將現場短片標記為「重感冒版」，十分搞笑。

音樂會期間，Ken跟歌迷互動傾偈時，歌迷問到這次巡迴後，甚麼時候再見面，Ken邊說邊突然「痰上頸」，最後忍不住自嘲，「好煩呀嗰篤嘢！」引來全場大笑。除了跟「嗰篤嘢」搏鬥，開show前又發生小意外，一條五厘米的頭髮插進Ken的眼內，搞到成場show都眼紅紅，認真「禍不單行」。

音樂會期間，Ken跟歌迷互動傾偈時，歌迷問到這次巡迴後，甚麼時候再見面，Ken邊說邊突然「痰上頸」。

完成巡迴後，Ken表示先醫好重感冒，「之後就準備錄新歌啦。」這次巡迴走勻東莞、江門、佛山及中山，雖然最後帶住遇上小插曲，但粉絲都表示睇得開心，又大讚偶像專業，為巡迴音樂會劃上完美句號。