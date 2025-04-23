Jeremy李駿傑新歌涉抄襲急下架MV消失 網民唔買賬：抄少啲啲咁囉

MIRROR成員Jeremy李駿傑日前推出新歌《Tie Me Now》，涉嫌抄襲韓團Stray Kids歌曲《Red Lights》，相隔數日Jeremy終跪地道歉。今次首次作曲，Jeremy邀請到逆流阿韜（To Lee）編曲及王雙駿（Carl叔）監製，歌曲Intro及主歌第一句與《Red Lights》幾乎一樣，在網絡上引起極大迴響。事後Jeremy發聲明，澄清沒有任何抄襲的意圖，並就事件引發爭論、令大家不快表示非常抱歉。

Jeremy李駿傑首次作曲就鬧出抄襲韓團Stray Kids歌曲《Red Lights》。（IG圖片）

Jeremy 李駿傑回應新歌《Tie Me Now》抄襲風波。（IG：@jeremy_0908）

被指抄襲後，有大批粉絲護主心切，更以技術方面來力撐Jeremy，指兩曲並無相似，有可能是和弦進行（Chord Progression）相似而造成錯覺，又表示編曲及監製需要負最大責任。而小組團綜舉行前夕，MIRROR官方Channel將《Tie Me Now》原版MV下架，各大音樂平台亦只有新版本《Tie Me Now》(Intense Version)。

原版《Tie Me Now》已下架，各大音樂平台只剩新版本《Tie Me Now》(Intense Version)。（IG圖片）

《Tie Me Now》新版本編曲徹底改頭換面變成Rock版，只有人聲一樣，同時亦保留了編曲人阿韜及王雙駿名字。MIRROR社交平台亦發布限時動態出，提醒粉絲已經推出新版本，但未有解釋MV下架的原因，以及為何刪除原版。對此，有網民在threads熱烈討論，更不買賬：「又呃人聽多次 xD 我pass了，一路研究有乜分別一路就要重覆聽佢嗰隻，根本係個局，佢特登唔認等你又走去再聽再深究！」、「呢個世代 點解仲會敢抄考啲編曲去出歌咁大膽 」、「好心就成首歌下架啦！咪一樣係抄！」、「新編曲變左band sound，請問又抄邊個，抄逆流自己 」、「抄完仲唔識死」、「咁咪好囉，有聽意見 。加咗rock味，都係似，抄少啲啲咁囉」。